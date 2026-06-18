ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಟಿ.ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಆಧುನಿಕತೆ–ಪರಂಪರೆಯ ಕೊಂಡಿ ಎಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಟಿ.ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಅವರು ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದರು’ ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಸುವಿದ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಗರದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಟಿ.ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ್ ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಪಾಂಡುರಂಗಿಯವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನುಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಪಾಂಡುರಂಗಿ ನನಗೆ ಗುರುಗಳೂ ಆಗಿದ್ದರು. ದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಯೂ ಅವರಿಗೇ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಆಳವಾದ ಅರಿವಿದ್ದ ಅವರ ನಾಲ್ವರು ಪೂರ್ವಜರು ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠ, ಪೇಜಾವರ ಮಠ, ಉಡುಪಿಯ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಠಗಳ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಡುವೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿತೆಗಳ ಸಂಕಲನ ‘ಇಂದಿರಾ ರಮಣ’ ಕೃತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೀರನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಂಡುರಂಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೊ.ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮಿಶ್ರಾ, ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಸಭಾ: ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ, ಭಾರತೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥವಾದ, ವ್ಯಾಸರಾಜರ ‘ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕಾ’ ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಕೃತ–ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಉಡುಪ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-4-205524771</p>