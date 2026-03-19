ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಮಳೆ ಬುಧವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಗುಡುಗು– ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್, ಶಾಂತಿನಗರ, ಕೋರಮಂಗಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸುರಿಯಿತು. ನಗರದ 96 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಯಲಹಂಕ, ಜಕ್ಕೂರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಪೈ ಲೇಔಟ್, ಮಹದೇವಪುರ, ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅರಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಕೋಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಬಿನ್ನಿಮಿಲ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸೇಮರದ ಜಂಕ್ಷನ್, ಸಂಜಯನಗರ ಕ್ರಾಸ್, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸಿಲ್ಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತು ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರವೂ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು, ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮರವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜೋರು ಮಳೆ</strong></p><p><strong>ಪೀಣ್ಯ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ:</strong> ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂತೆ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡವು. ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಕೆರೆ ಮೈದಾನ ತುಂಬಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಕಡೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಹರಿಯಿತು.</p><p>ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಅರ್ಧ ಅಡಿ ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಕಾರಣ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು.</p><p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>