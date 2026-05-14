ಬೆಂಗಳೂರು | ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪಘಾತ: ಮೂವರ ಸಾವು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಯೊಕಾನ್ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ, ಕ್ಯಾಂಟರ್ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ (26) ಮೃತಪಟ್ಟಿ ದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಅವರು ಕಾರು ಚಾಲಕರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿನ ಅನಂತನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜತೆಗೆ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಊಟಕ್ಕೆಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಯೊಕಾನ್ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರೊಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ನ ಇಬ್ಬಲೂರಿನ ನಿವಾಸಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ರಾಮ್ಕಿಶನ್ (60) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಕಿಶನ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಚಾಲಕ ಸಾವು: ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ, ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಶೇಖರ್ (28) ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿನಿ ದಂಪತಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ನಿಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅವರು ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆ ಪಟೇಲ್ ಜಳ್ಳಪ್ಪ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಶೇಖರ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪಟೇಲ್ ಜಳ್ಳಪ್ಪ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೇಖರ್ ಈ ಬಾರಿ ಹೋದವರು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 10.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೋಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರೊಂದು ಬೈಕ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿದಿದೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೊಬೈಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದ ಇರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಯುವಕ ಬುಧವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಶುರಾಮ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ(25) ಮೃತಪಟ್ಟವರು.

ಮೇ 10ರಂದು ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಮು ಎಂಬಾತ ಪರಶುರಾಮ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

'ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪರಶುರಾಮ್ ಹಾಗೂ ರಾಮು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ವ್