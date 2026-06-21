ಶಂಕರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಚೈನೀಸ್ ವಿವಿಯಿಂದ ಮಯೋಪಿಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಯೋಪಿಯಾ (ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ) ಸಮಸ್ಯೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಶಂಕರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಹಾಕಾಂಗ್ನ ಚೈನೀಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಂಕರ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಡಳಿತ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಕೌಶಿಕ್ ಮುರಳಿ ಅವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>‘ಮಯೋಪಿಯಾ ಆನುವಂಶಿಕ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ರಹಿತ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ’ ಎಂದು ಡಾ. ಕೌಶಿಕ್ ಮುರಳಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚೈನೀಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೇತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಥಾಮ್ ಸಹ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-4-632715683</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>