ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ 9 ಸ್ಕೈವಾಕ್‌

ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ; 5 ವರ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:02 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:02 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruSkywalkskywalks

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT