ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ನಾಗರಿಕರ ದೂರು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾಗರಿಕರ ದೂರು ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶೇ 98.8ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಜಿಬಿಎ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಜೂನ್ 12ರಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 732 ದೂರುಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ 723 ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿರುವುದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಗಳು’ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ಐಟಿ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ಮುನೀಶ್ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕೆ.ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ‘ಪ್ರಶಂಸನಾ ಪತ್ರ’ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯವರು ನಾಗರಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ರೀತಿ ಪ್ರಶಂಸನಾರ್ಹ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಬದ್ಧತೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-4-255609929</p>