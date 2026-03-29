ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್‌: ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಸಿರು, ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸಮಾನ, ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಜೀವಂತಿಕೆಯ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕನಸಿನ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಶನಿವಾರ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸ, ಪರಂಪರೆ, ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಸಂಕಲನವಾಗಿರುವ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಯುಕ್ತ ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಎನ್. ಅವರು 45 ನಿಮಿಷ ಓದಿದರು.</p>.<p>ಅಂದಾಜು 147 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ₹26 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ₹2,795.15 ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ₹ 48.21 ಲಕ್ಷ ಮಿಗತೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೇ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಈಜಿಪುರ ಎತ್ತರಿಸಿದ (ಎಲಿವೇಟೆಡ್) ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 72 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹ 2.25 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟು ₹ 162 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ತೆರೆಯಲು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆಗೊಂದು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಬೇಕಿದ್ದು, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ₹ 150 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿ ಈ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p><strong>₹ 1,101 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ:</strong> ಆಸ್ತಿಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ, ₹1,101 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೈಗೊಂಡು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. 5.13 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ 1.83 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇ–ಖಾತಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><strong>ಟಿಡಿಆರ್:</strong> ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಜಯನಗರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಂಕ್ಷನ್, ವೇಗಾಸಿಟಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಗ್ರೇಡ್ ಸಪರೇಟರ್, ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಟಿಡಿಆರ್ ನೀಡಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ₹50.45 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:</strong> ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರವರ್ತುಲವರೆಗೆ, ಬೇಗೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇಗೂರು ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಿದೆ. </p>.<p><strong>ಕಟ್ಟಡಗಳೇ ಆಧಾರ:</strong> ಕಟ್ಟಡ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ₹ 382 ಕೋಟಿ ನೀರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಫ್ಎಆರ್ ನೀತಿಯಿಂದ ₹ 360 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಅನುದಾನ ಬಿಸ್ಮೈಲ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಏಕ ನಿವೇಶನ ಅನುಮೋದನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ₹ 175 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿ–ಪಾದಚಾರಿ ಸ್ನೇಹಿ–ವೃದ್ಧರ ಸ್ನೇಹಿ–ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ₹ 433 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಆರ್ಟಿರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು, ವಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 18 ಸ್ಕೈವಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. </p>.<p>* ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜಸ್ವ ಅನುದಾನ ₹103.97 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>* 16ನೇ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹128.29 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ.</p>.<p>* 2109 ನೇರವೇತನ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಾಯಂ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ.</p>.<p>* ‘ಬಿ’ ಖಾತೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ‘ಎ’ ಖಾತೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ₹ 225 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ.</p>.<p>* ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.</p>.<p>* ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ.</p>.<p>* ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ರೂಪಿಸಲು ಜಿಬಿಎ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದೆ. ಈ ಮಹಾಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಲು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ₹ 5 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲು.</p>.<p>* ₹ 200 ಕೋಟಿಗಳ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ.</p>.<p>* 59 ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ 43 ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. 9 ಕೆರೆ ಭಾಗಶಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. 6 ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮ. ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತಂತಿಬೇಲಿ.</p>.<p>* ಗಣಪತಿಪುರ, ಕೊತ್ತನೂರು, ಚುಂಚಘಟ್ಟ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಸಾರಕ್ಕಿಯ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಸುಂದರಪಾಳ್ಯ, ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಬೇಗೂರು, ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ.</p>.<p>* ಬೇಗೂರು ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮಡಿವಾಳ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.</p>.<p>* ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್, ಕೆ–ರೈಡ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 25,000 ಗಿಡ ನೆಡಲು ಯೋಜನೆ.</p>.<p>* ಕೆರೆಗಳ ಗಡಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 25,000 ಬಿದಿರು ನೆಡಲು ಕ್ರಮ.</p>.<p>* ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ 8 ಉದ್ಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.</p>.<p>* ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ, ಪ್ರವಾಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ‘ಸ್ಪಾಂಜ್ ಉದ್ಯಾನ’ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.</p>.<p>* ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿರುವ ವೃಕ್ಷ ಬೆಳೆಸಲು ‘ಸ್ಮೃತಿವನ’ ನಿರ್ಮಾಣ.</p>.<p>* ಈಜಿಪುರದಲ್ಲಿ 50 ಹಾಸಿಗಳ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ.</p>.<p>* 25 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, 49 ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ‘ಹಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋಕ್’ ಯೋಜನೆ.</p>.<p>* ನಿತ್ಯ 50 ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕ್ರಮ.</p>.<p>* ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಅಂಗವಿಕಲರು, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ.</p>.<div><blockquote>ಸುಸ್ಥಿರತೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬದಲು ಸುರಕ್ಷತೆ, ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಯ ಬದಲು ಸೇರ್ಪಡೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಬದಲು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution">ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಎನ್., ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ</span></div>. <h2> ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ಜಾಗೃತ ದಳ </h2><p>ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸುವಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಕಂದಾಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತ ದಳ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ನಗರ ಯೋಜನೆ ಪರಿಸರ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತಜ್ಞರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. –0– ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಂ (ಐಎಫ್ಎಂಎಸ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ</p><h2> <strong>ಹೊಸ ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿ</strong> </h2><p>ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೊಸ ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಬಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ. ಹೊಸ ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿ ಮೂಲಕ ₹ 126 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕೈವಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಪಾಲಿಕೆಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದೆ. –0– </p>.<h2>ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಐ </h2><p>ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಸಿ ಕಸವು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಸಿಕಸದಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹೊಸದಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಿದೆ. </p>