ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಸಿಇಟಿ–2026) ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಟು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯೋಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರೋಪಥಿ: ಎಂ.ಸುಚಿತಾ (3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ವೈಷ್ಣವಿ ದಾಸ್ (8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್). ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ: ಎಂ.ಸುಚಿತಾ (5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ವೈಷ್ಣವಿ ದಾಸ್ (9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್). ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್: ಎಂ.ಸುಚಿತಾ (5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ವೈಷ್ಣವಿ ದಾಸ್ (9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್). ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮಸಿ: ಎಂ.ಸುಚಿತಾ (3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್), ರಾಮ್ ನಿಖಿಲ್ ಪುವದಿ (9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸುಷ್ಮಾ ಬೊಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-4-1409234963</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>