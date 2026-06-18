<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಶ್ರೀಹರಿ ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 79ನೇ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ 50 ಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅವರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ 25 ವರ್ಷದ ಈಜುತಾರೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರು ಹೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 25.21 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು (21.58ಸೆ) ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಡ ಸೇರಲು 25.32 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಿಷಭ್ ಅನುಪಮ್ ದಾಸ್ (25.69ಸೆ) ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ವಿನಾಯಕ್ ವಿಜಯ್ (26.14ಸೆ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚು ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ 25.34 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ 25.39 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ದಾಟಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಿಶ್ರ 4x100 ಮೀಟರ್ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ರಿಲೇ ತಂಡವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಆಕಾಶ್ ಮಣಿ, ಅನೀಶ್ ಎಸ್.ಗೌಡ, ನೀನಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ತನಿಶಿ ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು 3 ನಿಮಿಷ 37.68 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ಇದರೊಂದಿಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ (3ನಿ.41.18ಸೆ) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಪುರುಷರ 4x200 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ರಿಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಎಸ್., ಆಕಾಶ್ ಮಣಿ, ಅನೀಶ್ ಎಸ್.ಗೌಡ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ್ ಎಸ್. ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು 7ನಿಮಿಷ 38.71 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಮೀ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುವನಾ ಸಿ. ಭಾಸ್ಕರ್ (29.85ಸೆ) ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ದಿನಿಧಿ ದೇಸಿಂಗು ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ 2ನಿ. 03.07 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾನ್ವಿ ದೇಶ್ವಾಲ್ (2ನಿ.18.15) ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 200 ಮೀ. ಮೆಡ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ತನಿಶಿ ಮತ್ತು ತಾನ್ಯಾ ಷಡಕ್ಷರಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚು ಗೆದ್ದರು. ಪುರುಷರ 100 ಮೀ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿದಿತ್ ಎಸ್. ಶಂಕರ್ (1:02.26) ರಜತ ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-43-1009679859</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>