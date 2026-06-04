ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೂಟ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕೂಟ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಈ ಕೂಟವು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದವರು ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇದೇ 24 ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಕೂಟವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ –ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ 100 ಮತ್ತು 400 ಮೀ. ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಓಟಗಾರರು, ಓಟಗಾರ್ತಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವು ದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇದೇ 20 ಮತ್ತು 21ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ರಿಲೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಸ್.ಸ್ನೇಹಾ (100 ಮೀ.), ಎಂ.ಆರ್.ಪೂವಮ್ಮ, ವಿಜಯಕುಮಾರಿ ಜಿ.ಕೆ., ನಿಹಾಲ್ ಜೋಯೆಲ್ ವಿಲಿಯಮ್ (400 ಮೀ. ಓಟ) ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ರಿಲೇ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯಶಸ್ ಪಿ. (400 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್), ಕೃಷಿಕ್ ಎಂ. (100 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್) ಮತ್ತು ಮಣಿಕಂಠ ಹೋಬಳಿದಾರ್ (100 ಮೀ. ಓಟ) ಅವರು ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-51-815221037</p>