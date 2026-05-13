‘ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಿರಿ’

ಬೆಂಗಳೂರು: 'ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅನಾಹುತ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಿ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಿಎಂಐಡಿಪಿ, ಎಸ್ಎಸ್ಐಪಿ ಅನುದಾನ ದಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದಲ್ಲಿ 35 ಕಿ.ಮೀ, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ 45 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನುದಾನದಡಿ ಬೃಹತ್ ಮಳೆ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸ ಬೇಕು. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರ ರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ರುವ ಕಡೆ ಮೇ 15ರೊಳಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಡೆ ಮೇ 30ರೊಳಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ನಗರಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಕಾಂಪೌಂಡ್, ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಸಹಿತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>