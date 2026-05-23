ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐದೂ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 2,600 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ‌‌

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐದೂ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ 2,600 ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದಲೇ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲು ಇದೀಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.

ಐದೂ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 500 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಿಂಗಿಪುರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 100 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.

ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಜಿಒಗಳು ನಾಯಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲಿವೆ. ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3,035 ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದ್ದು, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಇದನ್ನು ಭರಿಸಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ₹300 ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ 2.79 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ.

'ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳು ಮೇ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ, ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಬಿಸಿ: 'ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿಹರಣ (ಎಬಿಸಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಮ್ಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅರುಣ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.

ಎಬಿಸಿ ನಿಯಮ 2023ರಂತೆ ಎಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಸ್ಟೆರ್ಲೈಸೇಷನ್', 'ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್' ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಳತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಾಯಿ ಗಣತಿಯ ಅಂಕಿ–ಅಂಶವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.

ಪಶುವೈದ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ

ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅರೆಪಶುವೈದ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. 19 ಪಶುವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ 16 ಅರೆ ಪಶುವೈದ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠ 36 ಅರೆಪಶುವೈದ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣ (ಎಬಿಸಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಜ್ಞರು ಹಾಗ