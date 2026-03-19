ಬೆಂಗಳೂರು: ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಾರ್ವಿ ದಾಖಲೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಾಕ್ಷಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಚಾರ್ವಿ ಪಿ. ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಆಂಜನೇಯನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ,
ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ 'ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್'ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗುರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಓದುವ, ಬರೆಯುವ, ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ, ಚೆಸ್ ಆಡುವ ಕೌಶಲ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.