‘ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇರಲಿ’

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇರಬೇಕು’ ಎಂದು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆರ್ಐಟಿ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಮಾಂಶು ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಮಯ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಆರ್ಐಟಿ) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ದಿಕ್ಕು, ದೆಸೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಲಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲ ಆರ್ಡರ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಗುರಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೆ, ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಇದೆ’ ಎಂದು ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಧಕರಿಗೂ ಇರುವುದು ದಿನಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೋಕುಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್. ಸೀತಾರಾಂ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 20ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವಾಗಿರುವುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬಿ.ಇ., ಬಿ.ಆರ್ಕ್, ಎಂ.ಟೆಕ್,ಎಂ.ಆರ್ಕ್, ಎಂಬಿಎ, ಎಂಸಿಎ ಸೇರಿ ದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,882 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ‘ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್’ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆರ್ಐಟಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎನ್.ವಿ.ಆರ್. ನಾಯ್ಡು, ಜಿಇಎಫ್ ಸಲಹೆಗಾರ ಕರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್ ಎಚ್.ವಿ., ಆರ್ಐಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಆರ್. ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಆರ್. ಜಾನಕಿರಾಮ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-4-1632826562</p>