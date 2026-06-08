ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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ಉಪನಗರ–ಮೆಟ್ರೊ ಡಬಲ್‌ ಡೆಕರ್‌

ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಅರ್ಧ ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಎಚ್‌
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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