ಉಪನಗರ–ಮೆಟ್ರೊ ಡಬಲ್‌ ಡೆಕರ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ (ಬಿಎಸ್ಟಿಪಿ) ರೈಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ರೈಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ (ರೈಲು ಮೇಲೆ ರೈಲು) ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ‘ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ’ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಉಪನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್–4 ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ–ಹೀಲಲಿಗೆ ಕನಕ ಮಾರ್ಗವು ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ಆಗಿರಲಿದೆ.</p>.<p>ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ನ ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ–ರೈಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಎಸ್ಟಿಪಿ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ವಯಾಡಕ್ಟ್ (ಸಿಮೆಂಟ್ ತೊಲೆ) ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ‘ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗದ ವಯಾಡಕ್ಟ್ನ ಕೆಳಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಟ್ ಆಫ್ ವೇ (ಆರ್ಒಡಬ್ಲ್ಯು) ಒಳಗೆ ಎರಡು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಹು-ಹಂತದ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆ–ರೈಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಂಕ್ಷನ್: ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಟ್ರೊ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಮೂರು ಉಪನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾದು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿದೆ. </p>.<p>ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ–ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ‘ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ’ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದು, ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗವು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ–ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಬಿಎಸ್ಟಿಪಿ ಯೋಜನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾರಿಡಾರ್–1 (ಸಂಪಿಗೆ ಮಾರ್ಗ– 41.4) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>25 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕಾರಿಡಾರ್ 2 (ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗ) ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರವರೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2029ರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಎಸ್ಟಿಪಿ ಹೊಂದಿದೆ. 35.5 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾರಿಡಾರ್–3 (ಪಾರಿಜಾತ) ಕೆಂಗೇರಿ–ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು 47 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಕಾರಿಡಾರ್–4 (ಕನಕ) ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ–ಹೀಲಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ.</p>.<h2> ₹169 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯ</h2><p> ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ 600 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಡಬಲ್ ಡೆಕರ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿದೆ. 600 ಕುಟುಂಬಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರವೂ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದರಿಂದ ₹169 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆ–ರೈಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>