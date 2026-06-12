ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಜೂನ್ 2026
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ಉಪನಗರ ಸಾರಿಗೆ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಂಚಾರ

ಕಾರಿಡಾರ್‌–2ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ–ಯಶವಂತಪುರ ನಡುವೆ ಓಡಲಿದೆ ಮೊದಲ ರೈಲು
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಎಚ್‌
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ರೈಲು
ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ರೈಲು
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