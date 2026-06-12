ಉಪನಗರ ಸಾರಿಗೆ: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಂಚಾರ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್–2ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರವರೆಗೆ ಮೊದಲ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>‘25.57 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಎರಡನೇ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರವರೆಗೆ 7 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 2027ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ 21ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ 2028ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜು ಚಮ್ಮನ್ನರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾವ 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇತ್ತಾದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 2018ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದರೂ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ‘40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗದ ಯೋಜನೆ 40 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆವಾಗ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಯಿತಾದರೂ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ನಿಧಾನವಾಗತೊಡಗಿತು. ಕಾರಿಡಾರ್–1ರ ಬದಲು ಕಾರಿಡಾರ್–2ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಕಾರಿಡಾರ್–4ಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಕೆಲಸ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗದೇ ಕುಂಟತೊಡಗಿತು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದೂಕಾಲು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿತು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನೀಡಿದ್ದ 40 ತಿಂಗಳ ಗಡುವು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರಿಡಾರ್ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 25ರಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗದೇ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ (ಕೆ- ರೈಡ್) ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<h2>ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ </h2><p>ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದ ಉಪನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಈಗ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ–ಯಶವಂತಪುರ ನಡುವೆ 2028ಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 2030ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆ–ರೈಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h2>ಇನ್ನಾದರೂ ಬೇಗ ಮಾಡಿ </h2><p>ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಡುವುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸದೇ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಜೀವ್ ದ್ಯಾಮಣ್ಣನವರ್ ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟಗಾರ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>