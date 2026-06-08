ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city

ಬೆಂಗಳೂರು | ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದರೋಡೆಗೆ ಯತ್ನ: ಮೂವರ ಸೆರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:49 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:49 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruRobbery Case
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT