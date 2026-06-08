<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದರೋಡೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಿಲಕ್ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸೈಯದ್ ಆಸೀಫ್ (22), ಸೈಯದ್ ಸಲೀಂ (26) ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪಾಷಾ(23) ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>ಅರಕೆರೆಯ ಮೈಕೊಲೇಔಟ್ನ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ವಿಲೇನಿಯಂ ರಸ್ತೆಯ ‘ಎ ಡೈಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್’ಗೆ ಜೂನ್ 6ರ ರಾತ್ರಿ 11ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ತಡೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣ, ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು (ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್) ದೋಚಿ ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>