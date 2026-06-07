7 ಮಂದಿಗೆ ‘ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವೇದಿಕೆ ನೀಡುವ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಏಳು ಕೃತಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ರಂಗಭೂಮಿ ಲೇಖನಗಳು ವಿಭಾಗ ದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಸ್. ಚೌಗಲೆ ಅವರ ‘ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್’, ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಸೂನಗಹಳ್ಳಿ ಅವರ ‘ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಹಿ ವರ್ಧಿಸುವ ಅಮ್ಮ ಡಾ.ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮಾಳ್’, ಓರ್ಗಲ್ಲಯ್ಯ ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಅವರ ‘ವಿಶ್ವ ವಿಸ್ಮಯ’, ಕಾದಂಬರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುನಾಥ ಅಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರ ‘ಕೊಂಡವರುಳಿದರೇ’, ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಗುಂಟೆ ಅವರ ‘ಬನದ ಕರಡಿ’, ಕವನ ಸಂಕಲನ ವಿಭಾಗ ದಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ನಾಯಕ ಅವರ ‘ಅರ್ಧ ಮುಖಗಳ ಶಹರು’ ಕೃತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ‘ಡಾ. ಸಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸರ್ವಮಂಗಳ ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ಗೆ ಸುಜಾತಾ ಚಲವಾದಿ ಅವರ ‘ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ’ ಕೃತಿ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಕಲನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹ 5 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹ 2,500 ನಗದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಇದೇ 13ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದ್ವಾರನಕುಂಟೆ ಪಾತಣ್ಣ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-4-1385477235</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>