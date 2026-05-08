ಟೇಬಲ್‌ ಟೆನಿಸ್‌ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕೋಚಿಂಗ್‌ ಶಿಬಿರ ಇದೇ 18ರಿಂದ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು (ಬಿಯು ಡಿಟಿಟಿಎ) ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ ರಿಗಾಗಿ ಇದೇ 18ರಿಂದ 30ರ ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿ ಸಿದೆ. ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ 11.30ರ ವರೆಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗು ತ್ತದೆ. 6ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೋಂದಣಿಗೆ ಇದೇ 15 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತರು ಬಿಯುಡಿಟಿಟಿಎ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಟಿ.ಎಸ್.ರಾಮಕುಮಾರ್ (ಮೊ. 9449466913) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>