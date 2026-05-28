ಬೆಂಗಳೂರು: ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಯುವತಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ₹1.66 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲಾದ್ರಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಸೌರವ್ ದುಬೆ ಅವರ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ರಿಯಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಎಂಬಾಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಗ್ನೇಯ ವಿಭಾಗದ ಸೆನ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ಸೌರವ್ ದುಬೆಗೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ 15ರಂದು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಎಂಬಾಕೆಯ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಿಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಡಿಯೊ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೊ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೌರವ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು' ಎಂಬ ರಿಯಾ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿದ ಸೌರವ್, ಮುಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡರು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ₹1.66 ಕೋಟಿ ರಿಯಾಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸೌರವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಕೇವಲ ₹4,250 ಮಾತ್ರ ಲಾಭಾಂಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು, ತನಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಲಾಭದ ಹಣ ಮತ್ತು ಅಸಲು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌರವ್ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ಧಂತೆ ರಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ತಾನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತ ಟೆಕಿ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಯುವತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.