‘ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ’

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕ ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನೃಪತುಂಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಲಿಕೆಗೂ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ, ನಿಸರ್ಗ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಯಂತ್ರ ನಾಗರಿಕತೆಯತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದೆ. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲ ಬೇರು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಮೂರ್ತ ಚಿಂತನೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಂತೆ ಹೊಸತನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕು. ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೃತಿಗಳಿಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯುವ ಜನರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಕೆ.ಮೋಹನ್ಕುಮಾರ್, ಕುಲಸಚಿವೆ ಅದಾ ಫಾತಿಮಾ, ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ಕುಲಸಚಿವ ಟಿ.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-4-1447749503</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>