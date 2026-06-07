ಟೈಗರ್ ಕಪ್: ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವನಸಂಪತ್ತು, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ 'ಟೈಗರ್ ಕಪ್’ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ‘14ನೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ–2026’ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ (ವೀರನಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವೈಲ್ಡ್ಲೈಫ್ ರೇಜ್–ಬೀಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್), ಇ. ವಿನಯಕುಮಾರ್ (ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ, ಅರಣ್ಯ ಕಾವಲುಗಾರ), ಸುನೀಲ್ ವಿ ಬೆಳವಿ (ಬಿಆರ್ಟಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ– ಬೀಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್) ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ (ಸಂಗಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯ, ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗ–ಬೀಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟರ್) ಅವರಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಿಗೆ ತಲಾ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ತಮ್ಮಂತಹ ದಿಟ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಕಾಡು ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ವನ್ಯಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಸಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಟೈಗರ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಮೂಲಕ 14 ವರ್ಷ ಗಳಿಂದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ’ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಟೈಗರ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಕ್ರೀಡಾಕ್ಷೇತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ–ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗ’ವು ಮಾಧ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಹಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂನ್ವಾಕರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣ ವಸಿಷ್ಠ, ಟೆನ್ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಸೈಕಲ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೃಥ್ವಿ ರಂಗಾ, ಟೈಗರ್ ಕಪ್ ಸಂಚಾಲಕ ಜೋಸೆಫ್ ಹೂವರ್, ಸಿದ್ವಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಶಾ, ಹಿರಿಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿಶ್ವಜೀತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಸುಮನ್ ಟಿ.ವಿಯ ಸಿಇಒ ಯುಗಂಧರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-4-189206856</p>