ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಸಂಗಮ ಹೊಸ–ಅಗ್ರಹಾರ 'ಕುಲಕಸುಬುಗಳ ಪುನರ್ನೆಲೆ–ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ': ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಸುಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪೂರ್ಣಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಚ್.ಪಿ. ಸಂದೇಶ್, ಅಡಗೂರು ಎಚ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸ್ಥಳ: ಹೊಸ ಅಗ್ರಹಾರ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ

'ನಿಚ್ಚಂ ಪೊಸತು' ಉಪನ್ಯಾಸ: ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಆಶಾದೇವಿ, ಮನು ಎನ್. ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಎಚ್.ಎನ್. ಆರತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಕಥನ ಸ್ಟುಡಿಯೊ, ಸ್ಥಳ: ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಬಿ.ಪಿ. ವಾಡಿಯಾ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಸಂಜೆ 5.30

ಯುಗಾದಿ ಗಾನ–ಕಾವ್ಯಾನುಸಂಧಾನ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಯೋಗೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್, 'ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ' ಉಪನ್ಯಾಸ: ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಆರ್. ನರೇಂದ್ರಬಾಬು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಕೃಷ್ಣರಾಮು, ಪ್ರಭು ಜಯರಾಮ್, ಸಾ.ನ. ರಮೇಶ್, ಗಾಯನ: ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ದೊಡ್ಡವಾಡ, ರಾಜ ಎಮ್ಮಿಗನೂರು, ದಿವಾಕರ್, ನಟರಾಜ ಬ್ಯಾಲಕೆರೆ, ಇಂಚರ ಪ್ರವೀಣ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಪದ ದೇವರಾಜು, ಆಯೋಜನೆ: ಪದ, ಸ್ಥಳ: ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರ, ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 5.30

120ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಯದುಗಿರಿ ಯತಿರಾಜ ನಾರಾಯಣ ರಾಮಾನುಜ ಜೀಯರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅತಿಥಿ: ಶಿವರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ: ರಾಮವಿಠಲಚಾರ್ಯ, ದಾಸಪದಾಮೃತ: ಸಮೀರಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತ ಸಭಾ, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಭವನ, ಐದನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 5

26ನೇ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ: ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಆಯೋಜನೆ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಆಂಜನೇಯ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ, ಎಂಟನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 6.30

'ಈ ಕೆಳಗಿನವರು' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿರ್ದೇಶನ: ವೀಣಾ ಶರ್ಮಾ ಭೂಸನೂರಮಠ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ, ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 7

'ರಾಜಾಧಿರಾಜ್ ಯಾತ್ರಾ' ಭಕ್ತಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಕಲಾ ನೇಷನ್ ತಂಡ, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕೋಣನಕುಂಟೆ, ಸಂಜೆ 7

ಕಲಾರ್ಪಣ ಉತ್ಸವ, ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಆರಾಧನೆ: ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪದ್ಮಿನಿ ರವಿ, ಪಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು, ಶೀಲಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯವೃಂದ: ಭರತ್ ನಾರಾಯಣ್, ಚೈತ್ರಾ ಜಗದೀಶ್, ಕೆ.ಆರ್.ವಿ. ಪುಲಿಕೇಶಿ, ಗಾಯನ: ಅನಿಂದಿತಾ ಕೂಳೂರು, ಅನಿರುದ್ಧ ಎಸ್. ದೇಬೂರ್, ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಶರ್ಮ, ಭಾರತಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ದೀಪ್ತಿ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಹರಿಣಿ ಶ್ರೀಧರ್, ಪಿ. ರಮಾ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಡಿ.ಎಸ್., ವಸುಧಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಆಯೋಜನೆ: ಕಲಾರ್ಪಣ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಏಳನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ

ಗಿರಿಧರ್ ಖಾಸನೀಸ್ ಅವರ 'ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಹಾರಿ ಬಂದು', 'ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆ', 'ಆರ