ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಎಚ್.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ

<p><strong>‘ನರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ’ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ:</strong> ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ: ಕೆ.ಎನ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ: ಎಸ್.ಸಿ. ಪಾರಿಜಾ, ಅತಿಥಿ: ಡಾ.ಬಿ.ಎನ್. ಗಂಗಾಧರ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಡಾ. ಪ್ರಭಾ ಎಸ್. ಚಂದ್ರ, ಆಯೋಜನೆ: ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಜುಬಿಲಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಪಿಒಜಿಡಬ್ಲ್ಯು ಕಟ್ಟಡ, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9</p>.<p><strong>ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಚರ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ</strong>: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮುಂಡರಗಿ ನಾಗರಾಜ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿ. ಪೂಜಾರ್, ಪಿ.ಎ.ಪ್ರಾಣೇಶ್, ಬಿ.ಎಸ್.ಗುರುದತ್, ರಾಜನ್ ಕೆ.ಜಿ., ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ವಸುಂಧರಾ ಕೆ.ಎಂ., ಆಯೋಜನೆ: ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚರ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಉಲ್ಲಾಳು ಉಪನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಸರ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಲೇಔಟ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 </p>.<p><strong>‘ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್’</strong> ಬದುಕು ಬರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಅತಿಥಿ: ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಜಯಶಂಕರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಟಿ.ಎನ್. ಸೀತಾರಾಮ್, ಅತಿಥಿ: ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಶಿಧರ್ ಕುಮಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಸಂಘ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಭ್ಯುದಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸ್ಥಳ: ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.50</p>.<p><strong>ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ</strong> ಹಾಗೂ ಬಿ.ಸಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಶರ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ನರಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಅತಿಥಿ: ಕೆ.ವೈ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಆಯೋಜನೆ: ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸ್ಥಳ: ಎಂ.ವಿ.ಸೀ. ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೊನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p>.<p><strong>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ</strong>: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಸುಧೀರ್ ಕೆ. ಜೈನ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಕೆ.ಜಿ.ರಂಗರಾಜು, ವಿ.ಕೆ. ಆತ್ರೆ, ಎಚ್.ಪಿ. ಖಿಂಚ, ಚಿತ್ರಕಲಾ ನಾಗರಾಜ್, ಸಿ.ಎನ್. ಶಶಿಕಿರಣ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸಿಎಂಎನ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ದಿ ಲಲಿತ್ ಅಶೋಕ್, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p>.<p><strong>ಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಕಾಯ್ದೆಯ 1978 ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:</strong> ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಅಹವಾಲು ಮಂಡನೆ, ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಂಡನೆ: ಕ್ಲಿಫ್ಟನ್ ಡಿ ರೋಜಾರಿಯೊ, ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮಂಡಳಿಯ ಮಂಡನೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರು: ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ, ಸಿ.ಎಸ್. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್, ಎಸ್.ಎಂ. ಜಾಮದಾರ್, ಡಿ. ತಂಗರಾಜ್, ಜ್ಯೋತಿ ರಾಜ್, ಎಚ್.ಎಲ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ , ಆಯೋಜನೆ: ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಮಂಥನ್ ಲಾ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಲಾ ಫೋರಂ, ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿ ಭವನ, ಕುಮಾರಕೃಪ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p>.<p><strong>ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಎನ್.</strong> ಅವರ ‘ಗ್ಲಿಂಪ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಸಂವಾದ: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರ್ಲೇಕರ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ರವಿ ಹೆಗಡೆ, ಕೆ.ವಿ. ಧನಂಜಯ, ಕೆ.ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಸಿ.ಎಸ್. ಷಡಾಕ್ಷರಿ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣ, ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30</p>.<p><strong>‘ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ವಿ ಸುಯಿಸೈಡ್’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ,</strong> ನಿರ್ದೇಶನ: ಮೋಹಿತ್ ಟಾಕಾಲ್ಕರ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30</p>.<p>ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ: ಅತಿಥಿ: ಜೋಸೆಫ್ ಸಿ., ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೋರಮಂಗಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 </p>.<p><strong>ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕೋತ್ಸವ:</strong> ರಾಜಧಾನಿ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ತಂಡದಿಂದ ಎಚ್.ಎಂ. ನಾಯರ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆಯೋಜನೆ: ಪುಟ್ಟಿ ಕಲಾವೇದಿಕೆ, ಸ್ಥಳ: ಸಂಸ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p><strong>ವನ್ಯಜೀವಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ:</strong> ಅತಿಥಿಗಳು: ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಇ.ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸುನಿಲ್ ವಿ. ಬೆಳವಿ, ಶರಣಪ್ಪ, ಆಯೋಜನೆ: ಟೈಗರ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ಲೈಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಳ: ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಸಂಜೆ 4 </p>.<p><strong>ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ:</strong> ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಚನ: ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಂಜಾವಧೂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸೌಮ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎನ್.ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ.ಸಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಎಚ್.ಡಿ. ರಂಗನಾಥ್, ಪ್ರಿಯಕೃಷ್ಣ, ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಗಾ.ನಂ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ: ಚುಂಚಶ್ರೀ ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ವಿಜಯನಗರ, ಸಂಜೆ 4.30 </p>.<p><strong>ಮಾಸದ ಮಾತು–1: ಚರ್ಯಾಪದ ಮತ್ತು</strong> ತತ್ವಪದಗಳ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಗಾಯನ: ಬರ್ಟಿ ಎಫ್. ಒಲಿವೆರಾ, ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಚಾರ್ ಹೆಗ್ಗೊಟಾರ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಎಂ. ಗಾಯಿತಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ, ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿ, ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ಬಿ.ಟಿ. ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್, ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜಮೂರ್ತಿ, ಪ.ಸ. ಕುಮಾರ್, ಹಿ.ಚಿ. ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ಆರ್. ಸುನಂದಮ್ಮ, ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ, ಎಂ.ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ, ಸರ್ವಮಂಗಳ, ಆಯೋಜನೆ: ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಮತ್ತು ತತ್ವಪದಕಾರರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ, ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 4.30 </p>.<p><strong>ನನ್ನ ನಡೆ -ಶಿಕ್ಷಣದೆಡೆಗೆ ಕಲಾಜಾತ -</strong> 2026-27: ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಮುದಾಯ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸಂತೋಷ್ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಡಿ.ಜಿ., ಮಂಜುನಾಥ್, ಷರೀಫ್ ಕೆ.ಕೆ., ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಗೋಪಿನಾಥ್ ಆರ್., ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ನೀಲಿಮಾ, ಆಯೋಜನೆ: ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಸ್ಪರ್ಶ, ಸ್ಥಳ: ಲುಲು ಮಾಲ್, ಸಂಜೆ 4.30 </p>.<p><strong>ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಿದ ಸಂತೋಷ್ ದೇವರಾಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚಿನ್ಮಯಿ ತ್ರಿಶೂಲಮೂರ್ತಿ</strong> ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಿ.ಎಂ.ದೇವರಾಜಪ್ಪ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ, ತುಳಸಿ ಮದ್ದಿನೇನಿ, ಮಂಜುನಾಥ, ಎಸ್.ಕೆ. ಮೆಹತಾ, ಸ್ಥಳ: ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಸಹಕಾರ ನಗರ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p><strong>ಎಚ್.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ</strong>: ಅತಿಥಿಗಳು: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಿ. ಕಪ್ಪಣ್ಣ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು, ಆಯೋಜನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಲಲಿತಕಲಾ ಪರಿಷತ್, ಸ್ಥಳ: ಮಲ್ಟಿ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಜಯನಗರ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p>‘ರಂಗಹಸಿರು’ ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಗೀತೆಗಳು: ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್. ಸಿಂಧ್ಯ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಮೋಹನ್ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ರೋಹಿತ್ ಕೆ.ಎಸ್., ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಆರ್., ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜಮೂರ್ತಿ, ನೀಲಮ್ಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯ್ಯ, ಸೋಮಶೇಖರ್, ರವಿಶಂಕರ್, ಪದ್ಮಿನಿ ನಂದಾ, ಆಯೋಜನೆ: ಪಂಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ಥಳ: ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಬಸಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.30</p>.<p><strong>ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರದಾನ, ಮಹಿಳಾ ಮುನ್ನಡೆ</strong> ಪುಸ್ತಕ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪುಟಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಉದಯ್ ಗರುಡಾಚಾರ್, ಅತಿಥಿ: ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ: ಎಲ್.ಎನ್.ಮುಕುಂದರಾಜ್, ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿ: ಕೆ. ಮರುಳಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಜೆ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.30</p>.<p><strong>ಊಂಜಲ್ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ: ಗಾಯನ: ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಭಾರಧ್ವಾಜ್, ಕೀ</strong>ಬೋರ್ಡ್: ಅಮಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ತಬಲಾ: ಚಿರಾಗ್, ಆಯೋಜನೆ: ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಪರಿಷತ್, ಸ್ಥಳ: ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ (ಟಿಟಿಡಿ), 16 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವೈಯಾಲಿಕಾವಲ್, ಸಂಜೆ 6 </p>.<p><strong>26ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಚನ ವಾಹಿನಿ</strong>: ನೃತ್ಯಾನಂದ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂದಿರ, ರಾಗೀಗುಡ್ಡದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p><strong>ಬೀಜ–ಭೂಮಿ</strong>: ಮಾಳವಿಕಾ ಸುರಕ್ಕಾಯ ಅವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ, ಆಯೋಜನೆ: ಭೂಮಿಜಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸಂಜೆ 7</p>.<p>***</p>.<p>ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು’ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ– ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</p>.<p>nagaradalli_indu@prajavani.co.in</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a 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