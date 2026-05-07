ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು- 7 ಮೇ 2027

ರಾಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ 'ಕೆಮೋತ್ಸವ–2026': ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಬಿ. ರಮೇಶ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎ. ನವೀನ್ ಜೋಸೆಫ್, ರಮೇಶ್ ಬಿ.ಕೆ., ಎಂ.ವಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಥಳ: ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10

ಪದವೀಕರಣ ಸಮಾರಂಭ: ಅತಿಥಿ: ಕೊಟ್ರಸ್ವಾಮಿ ಎಂ., ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30

ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಅವರ 'ದಿ ವಾಂಡರರ್ ಹೂ ಓನ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಆಯೋಜನೆ: ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬುಕ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ಆಟಾ ಗಲಾಟ ಇಂದಿರಾನಗರ, ಸಂಜೆ 5

ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಚವಾಣ್, ಸೌಮ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚವಾಣ್ ಅವರ 'ನಾದಯೋಗಿ–ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್, ಮನೋಹರ್ ನಾಯ್ಡು, ಲಹರಿ ವೇಲು, ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಆಯೋಜನೆ: ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ, ಸ್ಥಳ: ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಭವನ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ, ನಂ. 5, ಪಂಪ ಮಹಾಕವಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಸಂಜೆ 5

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ವೀಣಾ ವಾದನ: ಸುಮಾ ಸುಧೀಂದ್ರ, ಸಿತಾರ್: ಶಫೀಕ್ ಖಾನ್, ಪಿಟೀಲು: ಶ್ರೀನಿಧಿ ಮತ್ತೂರು, ಮೃದಂಗ: ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ, ಖಂಜೀರಾ: ಗುರು ಪ್ರಸನ್ನ, ಕೀ–ಬೋರ್ಡ್: ಆರ್. ಅರ್ಜುನ್ ಸಂಭಾಷಿವನ್, ಆರ್. ನಾರಾಯಣನ್, ಪಿಟೀಲು: ಅಚ್ಯುತ್ ರಾವ್, ಮೃದಂಗ: ಜಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್, ಘಟ: ಟಿ.ಎನ್. ರಮೇಶ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜ, ಕೆ.ಆರ್. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.15ರಿಂದ

ಹರಿದಾಸ ವೈಭವ: ಗಾಯನ: ಅಪರ್ಣಾ ಆನಂದ್, ಪಿಟೀಲು: ಸೀತಾರಾಮ್ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಮೃದಂಗ: ಆರ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಮುರಳಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ನಂಜನಗೂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಐದನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಜಯನಗರ, ಸಂಜೆ 5.15

'ನಾವು ರಂಗದವ್ರು' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಜೋಗತಿ ಮಂಜಮ್ಮ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ, ಸುಂದರ್ರಾಜ್, ವೈ.ವಿ. ಗುಂಡುರಾವ್, ಮಾಲತೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ್, ಬಸವರಾಜ್ ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ರಂಗದವ್ರು ತಂಡ, ಸ್ಥಳ: ಎಡಿಎ ರಂಗಮಂದಿರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 6.30

ದಾಸವಾಣಿ: ಗಾಯನ: ಲಾವಣ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪಿಟೀಲು: ವಿಘ್ನೇಶ್, ಮೃದಂಗ: ರಾಹುಲ್ ಬೆಟ್ಟ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ನಂಜನಗೂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಪವಮಾನಪುರ, ಆರನೇ ಹಂತ, ಬನಶಂಕರಿ, ಸಂಜೆ 7

ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 'ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು' ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ– ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ

nagaradalli_indu@prajavani.co.in