ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p><strong>ಪದವೀಧರರ ದಿನಾಚರಣೆ: ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್, ಡಾ.ಬಿ.ಎಲ್.ಸುಜಾತಾ ರಾಥೋಡ್, ಡಾ.ವಸಂತ ಕಾಮತ್, ಜಿ.ಟಿ.ಸುಭಾಷ್, ಡಾ.ಎಸ್.ಟಿ.ಕಾವ್ಯಾ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8</p><p><strong>‘ಪ್ರಚಲಿತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ’ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ರಮೇಶ್ ಬಾಬು, ಅತಿಥಿ: ಎಚ್.ಕಾಂತರಾಜ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p><p><strong>‘ಆಮಿಯೊಟ್ರೊಫಿಕ್ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಲೆರೊಸಿಸ್ (ಎಎಲ್ಎಸ್) ರಹಸ್ಯ:</strong> ಪರಿಹರಿಸಬಹುದೇ?’ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ: ಅಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಚಲಾಬಿ, ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಎಸ್.ಚಂದ್ರ, ಡಾ.ಎ.ನಳಿನಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3</p><p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಸಪ್ತಾಹ:</strong> ‘ಆರ್ಕೈವಿಂಗ್’ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಆಯೋಜನೆ: ಭಾರತೀಯ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ಐಎಫ್ಎ), ಸ್ಥಳ: ‘ಅಪೂರ್ವ’ ನೆಲಮಹಡಿ, ನಂ.259, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಜ್ ಮಹಲ್ 4ನೇ ಹಂತ, ಸಂಜಯ್ನಗರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3</p><p><strong>26ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಚನ ವಾಹಿನಿ:</strong> ‘ವಿದುರ ನೀತಿ’ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ: ಕಡೂರ್ ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂದಿರ, ರಾಗೀಗುಡ್ಡದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p><strong>‘ಅಪರಿಧಿ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ರಚನೆ: ರಾಣಿ ಪಿ.ವಿಶ್ವನಾಥ್, ತಂಡ: ನಂಕಂಪನಿ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಸುರಭಿ ವಶಿಷ್ಠ, ಆಯೋಜನೆ: ಚಿಗುರು, ಕುಸುಮಾಲೆ– ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ರಚನಾ ಫೆಲೊಶಿಪ್, ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮಾಗತ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಣನಕುಂಟೆ, ಸಂಜೆ 7.30</p><p><strong>‘ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಯೋಗ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ರಚನೆ: ಭಾಸ, ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆರ್.ಕಾಕಂಬಿ, ತಂಡ: ಆಯಾಮ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಸಂಜೆ 7.30</p><p><strong>ಯುವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ:</strong> ವೀಣಾ ವಾದನ: ಎಂ.ಕೆ.ಶ್ರೀದೇವಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ: ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೋಟೆ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜ, ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.15</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>