ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p><strong>ಸೇಫ್–ಎ–ಥಾನ್: ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಸುನೀಲ್ ಜೋಶಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್, ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸ್ಥಳ: ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6</p>.<p><strong>ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ, ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರ ಸದೇಹ ವೈಕುಂಠ ಗಮನದ ಮಹೋತ್ಸವ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಪಾರಾಯಣ</strong>, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ವಿಠೋಬಾ (ಪಾಂಡುರಂಗ) ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬಸೆಟ್ಟಿಪೇಟೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದ</p>.<p><strong>ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ಶೃಂಗಸಭೆ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಧಾರೇಶ್ವರ, ವಿನಾಯಕ ಗೋಡ್ಸೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ಥಳ: ಹೋಟೆಲ್ ಜೆಡಬ್ಲ್ಯು ಮ್ಯಾರಿಯೇಟ್, ವಿಠಲ್ ಮಲ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30</p>.<p><strong>‘ಶ್ರೀರಾಮ–ಜಾಬಾಲಿ’ ಸಂವಾದ ತಾಳಮದ್ದಳೆ:</strong> ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಭಾಗವತರು: ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ ಹೆಗಡೆ, ಮದ್ದಳೆ: ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯ, ಮುಮ್ಮೇಳ: ಶ್ರೀರಾಮ: ನಾರಾಯಣ ಯಾಜಿ ಸಾಲೆಬೈಲು, ಜಾಬಾಲಿ: ಕೆ.ಇ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ವಸಿಷ್ಠ: ರವಿ ಮಡೋಡಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಸಪ್ತಕ, ಸ್ಥಳ: ಸುಚಿತ್ರಾ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p><strong>ಪುರಂದರದಾಸರ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ</strong>: ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮಾಧುರಿ ಅಚಲ್, ‘ಶ್ರೀರಾಮ ಕಥಾ–ಕಥಾಕೃತಿ’: ರಂಜಿನಿ ಕೀರ್ತಿ, ಪಿಟೀಲು: ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಮತ್ತೂರು, ಮೃದಂಗ: ಸಾಯಿವಂಶಿ, ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಗಾಯನ: ಸರಸ್ವತಿ ಎಸ್., ಪಿಟೀಲು: ಸುಮತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು, ‘ತಾಳವಾದ್ಯ’: ಶ್ರುತಿ ಸಿಂಧೂರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ: ಮಾಧುರಿ ಕೌಶಿಕ್, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಆರ್., ಕೌಶಿಕ್, ಶ್ರೀಧರ್, ಸುಮಿತ್ ನಾಯಕ್, ಗೌರವ್ ಗಡಿಯಾರ್, ಹಿರಣ್ಮಯಿ ಎಸ್., ಆಯೋಜನೆ: ಗಿರಿನಗರ ಸಂಗೀತ ಸಭಾ, ಸ್ಥಳ: ಅಕ್ಷರಂ ಸಭಾಂಗಣ, ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ಪಕ್ಕ, ಎಂಟನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ </p>.<p><strong>ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ, ಜ್ಯುವೆಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ</strong>: ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ಸೌಮ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ, ಸಂಪತ್ ರಾಜ್, ಆಯೋಜನೆ: ಇಂಡಿಯನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್, ಸ್ಥಳ: ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಬಸಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣ, ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p>.<p><strong>‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯುವವರ ದಿನಾಚರಣೆ’:</strong> ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಚ್.ಎನ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ರುತ್ ಮನೋರಮ, ಎಸ್.ಬಿ. ರವಿಕುಮಾರ್, ಮೀನಾ ಪಾಟೀಲ್, ಲೀಲಾವತಿ, ಎಲ್. ಐಸಾಕ್ ಅಮೃತ್ ರಾಜ್, ಆರ್. ಮೋಹನರಾಜ್, ಸೌಮ್ಯಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಆಯೋಜನೆ: ತ್ಯಾಜ್ಯ ಶ್ರಮಿಕ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ </p>.<p><strong>ಭ.ರಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ‘ಕೇಳು ಗೆಳೆಯ’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ</strong>: ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೆಜತ್ತಾಯ, ಅತಿಥಿ: ಬಿ.ವಿ. ರಾಜಾರಾಂ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಂ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ: ಶಾಂತಾ ನಾಗಮಂಗಲ, ಆಯೋಜನೆ: ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷದ್, ಸ್ಥಳ: ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜು, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ, ಸಂಜೆ 4.30</p>.<p><strong>ಮಹೇಂದ್ರಾ ಪರ್ಕ್ಯುಶನ್ ಉತ್ಸವ</strong>: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಯಾತ್ರಾ: ಗಾಯನ: ಮಹೇಶ್ ಕಾಳೆ, ಸ್ಥಳ: ದಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸಂಜೆ 5</p>.<p><strong>ವಿಜಯೋತ್ಸವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಂ.ಆರ್. ಜಯೇಶ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಟಿ.ವಿ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿ, ಚಿತ್ರಾಕುಮಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸಿನಿಯರ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್, ಸ್ಥಳ: ಬಂಟ್ಸ್ ಸಂಘ, ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p><strong>ಡಾ. ಉಪ್ಪಂಗಳ ರಾಮಭಟ್ಟ ದತ್ತಿ ‘ಗಂಗಾಧರಂ ಶಾಸನ’ ಉಪನ್ಯಾಸ</strong>: ಸಿ.ಕೆ. ಜಗದೀಶ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೊನಿ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p><strong>ಏಕತ್ವಂ ಹೋಳಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟ್: ‘ಮೈಸೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು:</strong> ಅಣ್ಣವರಪು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ‘ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್, ಆರ್.ಕೆ. ಪದ್ಮನಾಭ, ಆಯೋಜನೆ: ಏಕತ್ವಂ, ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜ, ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ </p>.<p><strong>ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ</strong>: ಗಾಯನ ಸೂರ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ, ಸ್ಥಳ: ಗುಡ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಮೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.30</p>.<p>‘<strong>ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಅಥವಾ ವೀರ ಬಬ್ರುವಾಹನ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong>: ಆಯೋಜನೆ: ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ, ಸ್ಥಳ: ಮುತ್ಯಾಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಮುಂಭಾಗ, ದೊಡ್ಡತೋಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹತ್ತಿರ, ಸಂಜೆ 6</p>.<p><strong>‘ತಾಜ್ ಮಹಲಿನ ಟೆಂಡರ್’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ನಿರ್ದೇಶನ: ದಾಕ್ಚಾಯಿಣಿ ಭಟ್ ಎ., ಆಯೋಜನೆ: ದೃಶ್ಯ , ಸ್ಥಳ: ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 7</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>