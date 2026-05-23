ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ: ಅತಿಥಿ: ಬಿ.ಕೆ.ರವಿ, ಜೋಸ್ ಕೊಯಿಕ್ಕಲ್, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೊ ಕಾಲೇಜು, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8

'ಸಮರ್ಪಣ' ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಅನಿಕಾ ನಟ್ಟಮಾಯಿ, ಐಶಾನಿ ಕಾಮತ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ಸ್ನೇಹಾ ದೇವಾನಂದನ್, ಜೆ.ಬಿ. ಸರವಣನ್ ಪಿಳ್ಳೈ, ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ, ಗಾಯನ: ನಂದಕುಮಾರ್, ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್, ನಟುವಾಂಗಂ: ಸಂಧ್ಯಾ ಉಡುಪ, ಕೊಳಲು: ಶ್ರಿಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಮೃದಂಗ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೈಧಾತ್ರಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಉಡುಪ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಬಿ.ಪಿ. ವಾಡಿಯಾ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10

ಗಣಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ: ಎಚ್.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್, ಆಯೋಜನೆ: ಎಂ. ಶಂಕರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು, ಸ್ಥಳ: ಜಯರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿ, ಜಯನಗರ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.35

ಶಶಿ ರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ದಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಂದೂ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್: ಲೆಸನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್' ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಬಿ.ಕೆ.ರವಿ, ಜಯಕರ ಎಸ್. ಎಂ., ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ರಮೇಶ್ ಬಿ., ಆಯೋಜನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಥಳ: ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11

ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್, ಶಾಲಿನಿ ನಲ್ವಾಡ್, ಛಾಯಾ ನಂಜಪ್ಪ, ರಾಧಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಹೆಗಡೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಭಾರತ–ಭಾರತಿ, ಸ್ಥಳ: ಕೆಇಬಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ರೇಸ್ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3

'ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರಂ' ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿರ್ದೇಶನ: ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಲ್. ಬಡಿಗೇರ್, ತಂಡ: ಅಭಿಜ್ಞಾ, ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 7.30

ಘಟ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಮಂಜುಳಾ ಚೆಲ್ಲೂರು, ಅತಿಥಿ: ಟಿ.ಎಸ್. ಸತ್ಯವತಿ, ನಾದಸ್ವರ: ಮೈಸೂರು ವಿಜಯಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜಿ., ತವಿಲ್ ವಾದನ: ಬಿಕ್ಕಂಬಟ್ಟಿ ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂ. ಮುರುಗೇಶ್, ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ, ಗಾಯನ: ಎಂ.ಎಸ್. ಶೀಲಾ, ಅಪೇಕ್ಷಾ ಅಪ್ಪಲಾ, ಪಿಟೀಲು: ಎಚ್.ಎಂ. ಸ್ಮಿತಾ, ಮೃದಂಗ: ಕೆ.ಯು. ಜಯಚಂದ್ರ, ಘಟ: ಯು. ಗಿರಿಧರ ಉಡುಪ, ಆಯೋಜನೆ: ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗುರುವಂದನಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಸೇವಾ ಸದನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 4

ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಅವರ 'ಚಾರುವಸಂತ' ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಶ್ಯಾಮಲಾ ಪ್ರಕಾಶ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ: ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸ್ಥಳ: ಎಂ.ವಿ.ಸೀ. ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೊನಿ, ಸಂಜೆ 4.30

ಬಿ. ಸುಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅನುವಾದಿಸಿರುವ 'ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ತಿರುಳು' ಹಾಗೂ 'ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು: ಎಂ.ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ, ಮಂಗ್ಳೂರ ವಿಜಯ, ಆಯೋಜನೆ: