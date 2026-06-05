ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ...

<p><strong>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ:</strong> ಅತಿಥಿ: ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೈಗೂರ, ಕೋನಾ ವಂಶಿ ಕೃಷ್ಣ, ಆಯೋಜನೆ: ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸ್ಥಳ: ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30 </p><p><strong>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ:</strong> ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಆಯೋಜನೆ: ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸದಾಶಿವನಗರ, ಸ್ಥಳ: ಸ್ಯಾಂಕಿ ಕೆರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 </p><p><strong>ಬಿಜಿಎಸ್ ಎಸಿಎಚ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅತಿಥಿ: ಗಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್, ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಸ್ಥಳ: ಬಿಜಿಎಸ್ ಎಂಸಿಎಚ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ನಾಗರೂರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 </p><p><strong>5 ಕೋಟಿ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ:</strong> ವಿಭು ಬಖ್ರು, ಅನು ಶಿವರಾಮನ್, ಆಯೋಜನೆ: ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳ: ರಾಜ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.15</p><p><strong>ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿ.ಸುರೇಶ, ರಾಜೇಶ್ ಎಸ್. ಕಲಾಜೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಥಳ: ಜಿಕೆವಿಕೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 </p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು ಹವಾಮಾನ ಸಮಾವೇಶ:</strong> ಆಯೋಜನೆ: ವಿಮೊವೇ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಸಿಎಂಆರ್ಐಟಿ, ಎಇಸಿಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p><p><strong>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಲ್.ಎ.ರವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಅತಿಥಿ: ಎ.ಆರ್.ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಬೈರಮಂಗಲ ರಾಮೇಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ: ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎನ್.ಆರ್.ಕಾಲೊನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 </p><p><strong>ಮಾಟಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong>: ಆಯೋಜನೆ: ಕದಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಳ: ಸಭಾ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 </p><p>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ: ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, ಸ್ಥಳ: ತೇಜಸ್ವಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಪರಿಸರ ಭವನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p><p><strong>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಅತಿಥಿ: ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ, ಆಯೋಜನೆ: ಡಾ.ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಥಳ: ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p><p><strong>ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ:</strong> ಅತಿಥಿ: ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ಶ್ರೀವತ್ಸ ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಆಯೋಜನೆ: ವಿಭು ಫೌಂಡೇಷನ್, ಪೂರ್ಣಾಯು ಆಯುರ್ವೇದ ಕೇಂದ್ರ, ಸ್ಥಳ: ಪೂರ್ಣಾಯುರ್ಧಾಮ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p><p>ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಕಲ್ಯಾಣ್ ವರ್ಮ, ಆಯೋಜನೆ: ಝಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸ್ಥಳ: ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಚರ್ಚೆ</strong>: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸೀತಾರಾಮ ಗುಂಡಪ್ಪ, ಉಷಾ ಮೋಹನ್, ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ: ರಾಜೇಶ್ ಬಾಬು, ವಿಜಯ್ ನಿಶಾಂತ್, ಆಯೋಜನೆ: ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ, ಸ್ಥಳ: ವಿನೋಬಾ ಹಾಲ್, ಗಾಂಧಿಭವನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p><p>ಕನ್ನಡ ಬಾರದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ ತರಗತಿಗಳ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ: ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ: ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ, ಅತಿಥಿ: ಆರ್.ಪ್ರಭುಶಂಕರ್, ಸಂತೋಷ್ ಹಾನಗಲ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಸ್ಥಳ: ಮನರಂಜನಾ ಕೂಟ ಆವರಣ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸದನ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.45 </p><p>‘<strong>ಸೌಹಾರ್ದ ನೆಲೆಗಳು’ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ‘ಮಹಿಳಾ ಮುನ್ನಡೆ’ ಪುಸ್ತಕ ಸರಣಿ</strong> ಬಿಡುಗಡೆ: ಎಸ್.ಜಿ.ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ಆರ್.ಸುನಂದಮ್ಮ, ಉಪನ್ಯಾಸ: ಎಸ್.ನಟರಾಜ ಬೂದಾಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಲ್.ಎನ್.ಮುಕುಂದರಾಜ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 </p><p>ಶ್ರೀಹರಿ ಮುರಳಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ವಿಕೆಎಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ, ಆಯೋಜನೆ: ಕುಶಲ ಕಲಾ ತಂಡ, ಸ್ಥಳ: ಸಂಸ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಜೆ 4 </p><p><strong>ಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ 138ನೇ ಜಯಂತಿ</strong>, ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಆರ್.ಗಣೇಶ್, ಸುರೇಶ್ ಮೂನ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆರೇನಹಳ್ಳಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಯು.ಬಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಅರಮನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಸುಬ್ಬರಾಮಚೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕಾಲೊನಿ, ಸಂಜೆ 4 </p><p><strong>ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕೋತ್ಸವ– ಶ್ರೀಹರಿ ಮುರಳಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ತಂಡ: ರಂಗಪಂಮಿ ವೇದಿಕೆ</strong>, ವಿಕೆಎಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ, ಆಯೋಜನೆ: ಕುಶಲ ಕಲಾವೃಂದ, ಪುಟ್ಟಿ ಕಲಾವೇದಿಕೆ, ಸ್ಥಳ: ಸಂಸ ಬಯಲು ರಂಗ ಮಂದಿರ, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಜೆ 4</p><p>2<strong>6ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಚನ ವಾಹಿನಿ:</strong> ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ: ಮೋಹನ್ ಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂದಿರ, ರಾಗೀಗುಡ್ಡ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p>ರಾಗಸಂಧಾನ– ಕನ್ನಡ ಸಂಗೀತ: ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ: ರವೀಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ್ ಕಟೋಟಿ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಕೊರ್ಗಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಕಲಾವಿದರು: ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೆಲ್ಮಣ್ಣು, ದೀಪ್ತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ದೀಪಿಕಾ ಭಟ್, ಆಯೋಜನೆ: ನುಮಾರ್ಕ್ ಆರ್ಟ್ ಸೀರಿಸ್, ಬಿಜಾಪುರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 6.30 </p><p><strong>‘ನಮ್ಗೇನ್ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ವಾ?’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong>: ತಂಡ: ಪಯಣ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಅರುಣ್ ಸೂರ್ಯ, ಸ್ಥಳ: ಸೇವಾ ಸದನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 7.15 </p><p><strong>‘ರಿದಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್’ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸಂಗಮ:</strong> ಕಲಾವಿದರು: ಆಸ್ಥಾ ಮೊಹಪಾತ್ರ, ಬೈಸಾಲಿ ಮೊಹಾಂತಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ತಿಕ್, ರಂಜನಿ ಮಿತ್ರ, ಆಯೋಜನೆ: ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ಜಾಗೃತಿ ಥಿಯೇಟರ್, ವರ್ತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಸಂಜೆ 7.30 </p><p>‘ಜವ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಎಸ್.ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಸಂಜೆ 7.30 </p><p>***</p><p>ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು’ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ– ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</p><p>nagaradalli_indu@prajavani.co.in</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a 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