ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರ

<p>ಭಾರತೀಯ ಯಂತ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ, ಆಯೋಜನೆ: ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸ್ಥಳ: ಬೀಗಲ್ಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 15ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30</p>.<p>ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸುಧಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಸುರೇಶ್ ಪಾಟೀಲ, ಮೃದುಲಾ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಕೃಷ್ಣ ಹನಗುಂದ, ಮಕುಂದ ಗಂಗೂರ, ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಅವರ ‘ಸಾಧನ’ ಕೃತಿ, ಸುಧಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ‘ಭಾಗವತಾಮೃತ ಸುಳಾದಿಗಳು’ ಕೃತಿ, ‘ಮೈತ್ರೇಯಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಗೀತಾ ಜೋಶಿ, ರೇಖಾ ಮುತಾಲಿಕ್, ಮಾನಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸರಸ್ವತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವೀಣಾ ವಾದಿರಾಜ ಬರಗಿ, ಅಖಿಲಾ ವಿಜಯ ಕುರಂದವಾಡ, ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಾಣೇಶ ಹರಿದಾಸ, ರೇಖಾ ಕಾಖಂಡಕಿ, ಶೈಲಜಾ ಕೊಪ್ಪರ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ, ವನಜಾ ಉಪೇಂದ್ರ ನರಸಾಪುರ, ಶೀಲಾ ದಾಸ್, ನಿರ್ಮಲಾ ಗುರುರಾಜ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಮೈತ್ರೇಯಿ ಕನ್ನಡ ಮಹಿಳಾ ಹರಿದಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಉಡುಪಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p>ಉಚಿತ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ: ಎಲ್.ಎಸ್. ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸಿ.ಕೆ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಮಳವಳ್ಳಿ ನಟರಾಜ್ (ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ), ಆಯೋಜನೆ: ರಕ್ಷಾ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ (ಶಾಲಿನಿ) ಆಟದ ಮೈದಾನ, 5ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p>ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ 2026–27ರ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್. ಸಿಂಧ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ದಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p>ನವೀಕರಿಸಲಾದ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ ಶರ್ಮಾ, ಶೈಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವಿಜೇತ್ ಆರ್., ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಾಕೋಳು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಸಮೀಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p>ಬಾಬುಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಅವರ 119ನೇ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ನವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಮ್’ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಚ್. ಆಂಜನೇಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಜಯಕರ್ ಎಸ್.ಎಂ., ಅತಿಥಿಗಳು: ಜಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಬಿ. ರಮೇಶ್, ರಾಜೇಶ್ ಜೆ. ಗೌಡ, ಸುಬ್ಬು ಹೊಲೆಯಾರ್, ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್, ಕೆ.ಟಿ. ಶಾಂತಲಾ, ಪಿ.ಸಿ. ನಾಗೇಶ್, ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಎಚ್. ಶಶಿಕಲಾ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೊ. ವೆಂಕಟಗಿರಿಗೌಡ ಸ್ಮಾರಕ ಸಭಾಂಗಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p>ರೇಬಾ ಹೋರೆ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಬ್ರೋಕನ್ ಫುಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥನಗಳು’ ವಿಶೇಷ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಆಯೋಜನೆ: ‘ಸೀಗಲ್’ ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p>.<p>ಖಾಸಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ಕನ್ನಡ ದ್ರೋಹ ತಡೆಯಲು ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆ: ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖರು: ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ, ಎಲ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ, ಬಿ.ಟಿ. ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್, ಸಂತೋಷ ಹಾನಗಲ್, ತಲಕಾಡು ಚಿಕ್ಕರಂಗೆಗೌಡ, ಅರೇನಹಳ್ಳಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ವಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ನೇ.ಭ. ರಾಮಲಿಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿ.ಎಂ. ಹನೀಫ್, ಭೀಮ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ, ಆಯೋಜನೆ: ಕನ್ನಡ ಮೊದಲು ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ಹೋಟೆಲ್ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಸಂಪಂಗಿರಾಮ ನಗರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30</p>.<p>ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಮರಣೆ: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಅತಿಥಿ: ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾವ್ಯನಮನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್, ಆಶಯ ನುಡಿ: ಸುಬ್ಬು ಹೊಲೆಯಾರ್, ಕವಿಗಳು: ದಾದಾಪೀರ್ ಜೈಮನ್, ಪ್ರವರ ಕೊಟ್ಟೂರು, ನದೀಂ ಸನದಿ, ಎಡೆಯೂರು ಪಲ್ಲವಿ, ಗೀತ ನಮನ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ, ವೈ.ಕೆ. ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ, ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿ, ಅರ್ಚನಾ ಉಡುಪ, ಕೆ.ಎಸ್. ಸುರೇಖಾ, ಎಂ.ಡಿ. ಪಲ್ಲವಿ, ವೇಮಗಲ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರುತಿ ಮಹೇಶ್, ಮನೋಹರ್ ಪಟವರ್ಧನ್, ಕುಸುಮಾ ಜೈನ್, ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಾನ: ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿ, ಇಂದೂ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಜಿನೇಂದ್ರ, ಆಯೋಜನೆ: ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ, ಸ್ಥಳ: ಮಹಾದೇವ ದೇಸಾಯಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಗಾಂಧಿ ಭವನ, ಕುಮಾರ ಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 </p>.<p>ಚಂಪಾ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು: ಸಾ.ರಾ. ಗೋವಿಂದು, ಅತಿಥಿಗಳು: ಜಯಮಾಲಾ, ಮೀನಾ ಪಾಟೀಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸಿ.ಕೆ. ರಾಮೇಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ವೇದಿಕೆ, ಸ್ಥಳ: ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30</p>.<p>ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ: ತಿಂಗಳ ಅತಿಥಿ: ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಬಿ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p>ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಜಯಂತ್ಸೋತ್ಸವ: ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ನಿಶ್ಚಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇಮ್ಮಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗರಾಜೇ ಅರಸ್, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ ರಾಥೋಡ್, ಸಂಗಮೇಶ ಶರಣರು, ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ: ಭಾರತಿ ಎಚ್.ಎಂ., ಹನಸೋಗೆ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಅನಿತಾ, ಆಯೋಜನೆ: ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭೋವಿ ಯೂತ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಸ್ಥಳ: ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಂದಿರ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಸಂಗೀತ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಗಾಯನ: ಪದ್ಮಾ ಅಡಿಗ, ಪಿಟೀಲು: ಅಚ್ಯುತ ರಾವ್, ಮೃದಂಗ: ನರಸಿಂಹ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಗಾಯನ: ಸಿಕ್ಕಿಲ್ ಗುರುಚರಣ್, ಪಿಟೀಲು: ಎಚ್.ಎಂ.ಸ್ಮಿತಾ, ಮೃದಂಗ: ತುಮಕೂರು ಬಿ. ರವಿಶಂಕರ್, ಖಂಜಿರ: ಜಿ. ಗುರುಪ್ರಸನ್ನ, ಸ್ಥಳ: ರಮಣ ಮಹಶ್ರೀ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ಸಂಜಯ ನಗರ, ಸಂಜೆ 4.15 </p>.<p>ವಿಶ್ವ ಸಂಗೀತ ದಿನದ ಪ್ರಯಕ್ತ ‘ಸ್ವರೂಪಾಚಾರ’ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ ಸರಣಿ: ಗಾಯನ: ಆರ್.ಕೆ. ಪದ್ಮನಾಭ, ಮೃದಂಗ: ಆನೂರು ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ, ಪಿಟೀಲು: ಇಂದು ಸುಚೇತನ್, ಖಂಜಿರ: ವ್ಯಾಸ ವಿಠ್ಠಲ, ಆಯೋಜನೆ: ಸ್ವರಕ್ಷೇಮ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಂಕರಪುರ, ಸಂಜೆ 4.30</p>.<p>ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿರಿ: ‘ನಯಸೇನನ ಧರ್ಮಾಮೃತ–ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಆಯಾಮಗಳು’ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಹಾ.ಮ. ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಜಿನೇಂದ್ರ ಖನಗಾವಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಅರುಣ ಆದಿರಾಜ, ನಾಗಶ್ರೀ ಮುಪ್ಪಾನೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಜೈನ ಮಿಲನ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಸ್ಥಳ: ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ, ಆನೆಬಂಡೆ ರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ 3ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 5.30 </p>.<p>‘ಕಲಾ ಸ್ಪಂದನ’ ಸಂಗೀತ–ನೃತ್ಯ: ಅತಿಥಿಗಳು: ವಾಗೀಶ್ ಭಟ್, ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಷಡಕ್ಷರಿ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಗಾಯನ: ಸ್ಮೃತಿ ಎಸ್. ಭಟ್, ತಬಲಾ: ಎಂ. ಪ್ರಣವ್ ಪೈ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ಪ್ರಣವ್ ಪಡಿಯಾರ್, ಕಥಕ್: ಅನಿಕಾ ಧವಾಲೆ, ಸಿಯಾ ಕಾರಂತ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸತೀಶ್ ಹಂಪಿಹೊಳಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಲಂಕೃತ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ಸನಾತನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಂಜೆ 6 </p>.<p>ಕೋಟೆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ 48ನೇ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ: ಅಮ್ಮನವರ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಕೋಟೆ ಶ್ರೀಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನದಾನ ಸಮಿತಿ, ಕೋಟೆ ‘ಇ’ ಬೀದಿ, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ, ಸಂಜೆ 6.30 </p>.<p>26ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಚನ ವಾಹಿನಿ: ಭಜನೆ: ಶಾರದಾ ಗಾನಾಮೃತ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂದಿರ, ರಾಗೀಗುಡ್ಡದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<p>ಕನಕದಾಸರ ವಿರಚಿತ ‘ಕೇಶವನಾಮ’ ಪ್ರವಚನ: ಕಲ್ಯಾ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಾಚಾರ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮಠ, 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸುಧೀಂದ್ರನಗರ, ಸಂಜೆ 7 </p>.<p>‘ದ್ರೋಹಿ ಜಿಂದಗಿ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿರ್ದೇಶನ: ಗರ್ಲಿನ್ ಜಡ್ಜ್, ನೇಹಾ ಸಿಂಗ್, ತಂಡ: ರಹೀ ಥಿಯೇಟರ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 7.30 </p>.<p>‘ಯಕ್ಷ ಪರ್ವ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ: ‘ಚೂಡಾಮಣಿ’, ‘ವಾಲಿ ವಧೆ’ ಮತ್ತು ‘ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ಹಿಮ್ಮೇಳ: ಹೆಬ್ರಿ ಗಣೇಶ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಜನ್ಸಾಲೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಿಲ್ಲೂರು, ಚಿನ್ಮಯ ಭಟ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಶಶಾಂಕ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಕ್ಷಯ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಸುಜನ್ ಹಾಲಾಡಿ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮುಂಡಾಡಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ವಿಟ್ಲ, ಶ್ರೀಶ ರಾವ್, ಮುಮ್ಮೇಳ: ವಿದ್ಯಾಧರ ಜಲವಳ್ಳಿ, ರಮೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೂರೂರು, ಅಶೋಕ್ ಭಟ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ನೀಲ್ಕೋಡು ಶಂಕರ್ ಹೆಗಡೆ, ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ, ಶೈಲೇಶ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಸುಣ್ಣಂಬಳ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್, ಪೆರ್ಮುದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಂಜು ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ವಾಡಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೆನ್ನಾಬೈಲ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಭರತ್ ರಾಜ್ ಪರ್ಕಳ, ಸಾಯಿರಾಮ್, ಕಿಶನ್ ಅಗ್ಗಿತ್ತಾಯ, ಆಯೋಜನೆ: ಟೀಮ್ ತಿತ್ತಿತೈ, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ 9.30 </p>.<p>**<br />ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು’ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ– ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</p>.<p>nagaradalli_indu@prajavani.co.in </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a 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