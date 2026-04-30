ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p>84ನೇ ವರ್ಷದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಂಕರೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಂಗನಂದೋತ್ಸವ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾಭಿಷೇಕ, ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, 7.30ಕ್ಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ, 12.30ಕ್ಕೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಸುಮಿತ್ರಾನಂದ ಅವರಿಂದ ‘ಗಂಗಾವತರಣ’ ಹರಿಕಥೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ: ರಘು, ತಬಲಾ: ಕಾಂತರಾಜು.</p><p>ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.20ಕ್ಕೆ ಧಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ: ಬುದ್ಧದತ್ತ ಥೇರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಧಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ: ಆನಂದ ಥೇರ, ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ದೀಪಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಮಹಾಬೋಧಿ ಸೊಸೈಟಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ.</p><p>ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಂಬ ಸಮೇತ ನಗರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ 142ನೇ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ರಾಜೋಪಚಾರ–ರಥಾದಿವಾಸ ಹೋಮ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.20ಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ಕ್ಕೆ ದಾಸೋಹ, ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಧೂಳೋತ್ಸವ, ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ರುದ್ರಪಠಣ, ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಉಯ್ಯಾಲೋತ್ಸವ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಬಿ.ಎ.ಎಸ್.ವಿ. (ನಗರ್ತ) ಸಮಿತಿ, ನಗರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ, ನಗರ್ತರಪೇಟೆ.</p><p>ಸ್ಯಾಂಕಿ ಕೆರೆ ಉಳಿಸಿ: ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಚಾರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಆಯೋಜನೆ: ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸದಾಶಿವನಗರ, ಸ್ಥಳ: ಸ್ಯಾಂಕಿ ಕೆರೆ, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7</p><p>ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಮತ್ತು ಕರಗ ಉತ್ಸವ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಸೇವೆ, ಸಂಜೆ 5.45ಕ್ಕೆ ವೈಶಾಖ ಬುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ, ಕರಗ ಉತ್ಸವ, ರಥೋತ್ಸವ, ಆಯೋಜನೆ: ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಚಾಲಿದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯ.</p><p>ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ: ಅತಿಥಿಗಳು: ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿಟ್ಟಣಗಿ, ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್, ಸ್ಥಳ: ಬನ್ನಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಮಿನರ್ವ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ವೃತ್ತದ ಬನ್ನಪ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾಥಾ)</p><p>ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಜಯಂತಿ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಆನಂದ ಭಂತೇಜಿ, ಬೋಧಿದತ್ತ ಭಂತೇಜಿ, ವರಜ್ಯೋತಿ ಭಂತೇಜಿ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಆಯೋಜನೆ: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳ: ನಾಗಸೇನ ಬುದ್ಧವಿಹಾರ ಮೈದಾನ, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p><p>17ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ: ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಮಳಿಗೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಟಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್, ವಿ.ಎಸ್. ಆರಾಧ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್, ಗೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5, ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 </p><p>ಬಸವ–ಅಲ್ಲಮ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜಯಂತಿ: ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸಿ. ಸೋಮಶೇಖರ, ಉಪನ್ಯಾಸ: ಮನು ಬಳಿಗಾರ್, ಪ್ರೇಮಾ ಸಿದ್ಧರಾಜು, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜಮೂರ್ತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕ, ಕದಳಿ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕ, ಸ್ಥಳ: ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಿಂತನ ಮಂಟಪ, ಜಯನಗರ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p><p>ವಿಶ್ವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ, ಸ್ಥಳ: ಜೆಪಿ ಭವನ, ಜನತಾದಳ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 </p><p>ಭರತನಾಟ್ಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶ: ಆದಿತ್ರಿ ಎಂ. ವಾಲಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎ.ಎಸ್., ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸಂಗೀತಾ ಎಂ. ವಾಲಿ, ಮಧು ಬಿ. ವಾಲಿ, ಸ್ಥಳ: ಸಮರ್ಥನಂ ಸಭಾಂಗಣ, ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 4</p><p>ಚೈತ್ರದ ಚಿಗುರು ಮಕ್ಕಳ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ್, ಅತಿಥಿ: ಪ್ರಶಾಂತ ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಶ್ರೀರಾಮೇಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಸಂಜೆ 5</p><p>ವೈಶಾಖದ ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕು: ‘ಕನ್ನಡ ಸಾರಸತ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ’ ಚಿಂತನೆ–ಸಂವಾದ: ಜಿ.ಬಿ. ಹರೀಶ್, ಆಯೋಜನೆ: ಸಮನ್ವಿತ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ಥಳ: ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಬಸವನಗುಡಿ, ಸಂಜೆ 6</p><p>ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಾಡು: ಬಿ.ವಿ. ಕಾರಂತ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ರಂಗಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜಿ. ಕಪ್ಪಣ್ಣ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಬಾಲಚಂದ್ರ, ಬಿ.ಕೆ. ಶಿವರಾಂ, ಆಯೋಜನೆ: ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ಕಾಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಯಲು ರಂಗಮಂಟಪ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p>ಚಿಗುರು ರಂಗೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ: ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಬಿ.ವಿ. ರಾಜಾರಂ, ರಂಗಗೌರವ: ಗೌರಿದತ್ತು, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಲ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ‘ತಾರಾ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ತಂಡ: ಅಭಿನಯ ತರಂಗ, ಆಯೋಜನೆ: ಭಾಗವತರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ, ಸ್ಥಳ: ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 7</p><p>ಎಸ್.ಆರ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ನುಡಿನಮನ: ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಟಿ.ವಿ.ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಆರ್. ಗಣೇಶ್, ಮುಕುಂದ ಸಿ.ಆರ್., ಆಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್, ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಳ: ಕೇಶವಶಿಲ್ಪ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಸಂಜೆ 5</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>