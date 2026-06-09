ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p><strong>ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಾನೂನು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ನ್ಯಾ.ಬಿ.ವೀರಪ್ಪ, ಎಚ್.ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಚಿನ್ ಘೋರ್ಪಡೆ, ಅತಿಥಿ: ಖುಷಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ನಲವಡೆ, ಆಯೋಜನೆ: ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸ್ಥಳ: ಎನ್ಜಿಒ ಸಭಾಂಗಣ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p><p><strong>ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಐಕ್ಯತಾ ದಿನ, ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಂಸ್ಮರಣೆ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್, ಅತಿಥಿ: ಇಂದಿರಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ರಾಚಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ: ಸುಬ್ಬು ಹೊಲೆಯಾರ್, ಮುನಿನಂಜಪ್ಪ ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಕೈಕೊಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ನಿರ್ಮಲಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಮಣಿಪಾಲ್ ರಾಜಪ್ಪ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಬಾಪೂ ಸಭಾಂಗಣ, ಗಾಂಧಿ ಭವನ, ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p><p><strong>ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ 88ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ, ‘ಮೂಕನಾಯಕ’ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಂ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣ, ಆಯೋಜನೆ: ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಭೀಮವಾದ), ಸ್ಥಳ: ಪುರಭವನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30</p><p><strong>‘ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ’ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಕಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ: ಮುನಿರಾಜು ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಂ.ಜಗದೀಶ್ಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀಕುಮಾರರಾಮ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30</p><p><strong>‘ರಾಜಕೀಯ ಸಂತ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ:</strong> ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಶೂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅತಿಥಿ: ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ, ಟಿ.ಎನ್.ಸೀತಾರಾಂ, ಆಯೋಜನೆ: ಕನ್ನಡ ಜನಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಸ್ಥಳ: ಎಚ್ಎನ್ ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಭಾಂಗಣ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಸವನಗುಡಿ, ಸಂಜೆ 5</p><p><strong>ಯುವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ: ಉದ್ಘಾಟನೆ:</strong> ಎಂ.ವಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಪದ್ಮಾ ಗುರುದತ್, ವಯಲಿನ್ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ: ಅದಿತಿ– ಅರುಂದತಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಗಾಯನ: ಮಹತಿ ರಘುರಾಮ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜ, ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.15</p><p><strong>26ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರವಚನ ವಾಹಿನಿ:</strong> ‘ವಿದುರ ನೀತಿ’ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನ: ಕಡೂರ್ ಶ್ರೀಧರಾಚಾರ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಂದಿರ, ರಾಗೀ<br>ಗುಡ್ಡದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಜಯನಗರ 9ನೇ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p><strong>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಸಪ್ತಾಹ:</strong> ‘ಇಖ್ರಾರ್ ನಾಮಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆಯೋಜನೆ: ಭಾರತೀಯ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ಐಎಫ್ಎ), ಸ್ಥಳ: ‘ಅಪೂರ್ವ’ ನೆಲಮಹಡಿ, ನಂ.259, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರಾಜ್ ಮಹಲ್ 4ನೇ ಹಂತ, ಸಂಜಯ್ನಗರ, ಸಂಜೆ 6.30</p><p><strong>‘ವೇಯ್ಟಿಂಗ್’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ರಚನೆ: ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ತಂಡ: ಕಲಾಕೃಷಿ, ನಿರ್ದೇಶನ: ಡಿ.ಟಿ.ಅಶೋಕ, ಆಯೋಜನೆ: ಚಿಗುರು, ಕುಸುಮಾಲೆ– ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ರಚನಾ ಫೆಲೊಶಿಪ್, ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮಾಗತ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಕೋಣನಕುಂಟೆ, ಸಂಜೆ 7.30</p><p><strong>‘ಒಡಿಸ್ಸಿ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ರಚನೆ: ಹೋಮರ್, ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ: ಯದುನಂದನ ಅವಾರಂ, ತಂಡ: ರಂಗಸೋಪಾನ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ರಂಗಶಂಕರ, ಸಂಜೆ 7.30</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>