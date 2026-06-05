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ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಲ್‌ಇಡಿ: ನಿಲ್ಲದ ಹಾವಳಿ; ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ನಿರ್ಧಾರ

ಆದಿತ್ಯ ಕೆ.ಎ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
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ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಎದುರಿಗೆ ವಾಹನ ಬರುವಾಗ ಹೈಬೀಮ್‌ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಇತರೆ ಚಾಲಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೈಬೀಮ್‌ ಲೈಟ್‌ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಎಂ.ಎ.ಸಲೀಂ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ
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