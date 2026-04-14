ಬೆಂಗಳೂರು | ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ: ಸವಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ ರಸ್ತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಜಯನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಬ್ದುಲ್ ಮನನ್ ಖಾನ್(22) ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೈಕ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಆರೋಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಮನನ್ ಖಾನ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರಂದು ತನ್ನ ತಂದೆ ಸೋಹೆಬ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೆ ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ನ 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕಡೆಯ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಡ್ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬೈಕ್ ತಡೆದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ, ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ 'ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಯೋ? ಮಾಡಿಕೋ? ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುವುದು, ನಿನಗೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು?' ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಾಹನದ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.