ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಚತುಷ್ಪಥ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್– ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ರದ್ದು, ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು, ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರದ್ದು: ಬೆಂಗಳೂರು–ಬಂಗಾರಪೇಟೆ–ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ- ಬೆಂಗಳೂರು–ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ–ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ–ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ- ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್–ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್- ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ–ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್– ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಾಣಸ ವಾಡಿ- ಕುಪ್ಪಂ–ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಕುಪ್ಪಂ-ಬೆಂಗಳೂರು– ಕುಪ್ಪಂ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ–ಕುಪ್ಪಂ–ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ, ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ–ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ– ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ, ಬೆಂಗಳೂರು– ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ–ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಜೋಲಾರ್ ಪೆಟ್ಟೈ– ಬೆಂಗಳೂರು, ಕುಪ್ಪಂ-ಬಂಗಾರ ಪೇಟೆ–ಕುಪ್ಪಂ ಮೆಮು ರೈಲುಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್-ಅಶೋಕಪುರಂ– ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಅಶೋಕಪುರಂ–ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು– ಅಶೋಕ ಪುರಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್–ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು–ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಯಶವಂತಪುರ-ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್. ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್–ಯಶವಂತಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಕೊಲ್ಲಂ ಎಕ್ಸ್ಪಿಎಲ್–ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು- ಎಂಜಿಆರ್ ಚೆನ್ನೈ– ಮೈಸೂರು, ದಾನಾಪುರ–ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ–ದಾನಾಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರದ್ದಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು:ಅನಂತಪುರ - ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಮು ರೈಲು ಸಹಿತ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳು ಜುಲೈ 3ರ ನಂತರ ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗಲಿವೆ. ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲ ನಿಮಿಷ ಸ್ಥಗಿತ ಗೊಳ್ಳಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿವೆ. ಜುಲೈ 7ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೈಲುಗಳು ನಿಗದಿಯಂತೆ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-4-1645555163</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>