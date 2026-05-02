ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ 404 ಮರ ಕಟಾವು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ 404 ಮರಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಚಾರ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮರವಿರುವ ಅಕ್ಷಾಂಶ, ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, 404 ಮರಗಳ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಗರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಮರಗಳು, ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದು ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ, ಜೀವಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯಿಂದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಲಸೂರು, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಜೀವನಬಿಮಾನಗರ, ಪುಲಕೇಶಿನಗರ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ, ಎಚ್ಎಎಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮಹದೇವಪುರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಯಲಹಂಕ, ಹೆಣ್ಣೂರು, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ, ಪೀಣ್ಯ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ಯಶವಂತಪುರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಆಡುಗೋಡಿ, ಮಡಿವಾಳ, ಹುಳಿಮಾವು, ಮೈಕೊ ಲೇಔಟ್, ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್, ವಿವಿ ಪುರ, ಜಯನಗರ, ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಕೆಂಗೇರಿ, ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಜಯನಗರ, ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಅಶೋಕನಗರ, ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ, ಸದಾಶಿವನಗರ, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>