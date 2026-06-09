ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಅನಾವರಣ, ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಪೌರುಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫೋಟೊಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೌದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಬಗೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ– ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಕಟ್ಟುವ ರೀತಿ, ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ– ಚಿತ್ರಗಳ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸುವ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನಗರದ ಇತಿಹಾಸ...</p>.<p>ಇಂಥ ಅನನ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಫಲಿತಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ನಡೆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದು, ಯುವ ಸಂಶೋಧಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪುಸ್ತಕ, ಸಿನಿಮಾ, ಸಿ.ಡಿಗಳು, ಆಟಗಳು, ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿಯರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾಪರ ಧ್ವನಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ: ಡಿ.ವಿ.ಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿ.ವಿ.ಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹಳೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-4-1708312056</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>