ವಚನ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಿಸಿದ ಮಹೇಶ ಬೆಲ್ಲದ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ‘ವಚನಜ್ಯೋತಿ ಬಳಗ’ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಬೆಲ್ಲದ ಅವರು ವಚನ ಗಾಯಕರಿಗೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗಾಯಕರಾದ ದೇವೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಪತ್ತಾರ್, ರವೀಂದ್ರ ಸೊರಗಾವಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇಟಿ, ಟಿ.ಎಂ. ಜಾನಕಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಹೆಗಡೆ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಕೇಸಾಪುರ, ಅಮರೇಶ ಗವಾಯಿ, ಈರಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ, ಚೇತನಾ ಮುಧೋಳ್, ಪ್ರಭಾ ಇನಾಂದಾರ್, ವಾದ್ಯಗಾರರಾದ ಗುರುರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ, ಪುಣ್ಯೇಶ್, ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಪಿನಾಕಪಾಣಿ, ಅನಿತಾ ಮಹೇಶ ಬೆಲ್ಲದ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಭು ಇಸುವನಹಳ್ಳಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ರಾಜಾ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಮಕ್ಕಳ ವಚನ ಮೇಳ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕಿ ರತ್ನಾ ದೇಸಾಯಿ, ಕವಯತ್ರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಸೌಮ್ಯಾ, ಆಶಯ ಬಿಲ್ವ, ಮಾನಸಾ ಮೇಟಿ, ವೈಷ್ಣವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-4-1500210478</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>