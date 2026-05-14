ಉಗ್ರರ ನಿಗ್ರಹ: ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಗುಂಪಿನ (ಎನ್ಎಸ್ಜಿ) ಕಮಾಂಡೊಗಳು ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಹತ್ತಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನುಸುಳಿದ್ದರು. ಮುಖಗವಸು ಹಾಕಿದ್ದ ಅವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬಂದೂಕುಗಳಿದ್ದವು. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಸಿಲುಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಾ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಸೇನೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಗುಂಪಿನ (ಎನ್ಎಸ್ಜಿ) ಕಮಾಂಡೊಗಳು, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಒಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಜತೆಯಾದರು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸದೆಬಡಿದರು. ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರವರೆಗೆ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>