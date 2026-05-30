ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನಾ ತೊಡಕು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಂದೆಡೆ, ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕೊಳವೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಅಗೆತ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ದೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು.

ಇದು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ) ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ (80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ) 2.7 ಕಿ.ಮೀ. ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ 1.5 ಕಿ.ಮೀ. ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೊನಿವರೆಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಇನ್ನೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಸವನಗುಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೇಪೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

'ಬೆಸ್ಕಾಂನವರು ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಜಲಮಂಡಳಿಯವರು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು, ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವೃತ್ತದಿಂದ ಬಸವನಗುಡಿ ಕಡೆ ಸಾಗುವ ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಗೆದಿದ್ದರು. ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಿತ್ತುಹೋದ ರಸ್ತೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಕಿತ್ತ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ತೇಪೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಮಳೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೊಳವೆ ಹಾಗೂ ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಡೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಉಬ್ಬುತಗ್ಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕಾರಣ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೊನಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಕೆಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಮುಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಿತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಯ ಅವಧಿ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಸವನಗುಡಿ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾರಣ, ನಿತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಕೊಳವೆಗಳು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮ, ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ.

'ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದು, ದೂಳಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ ಸ್ಥ