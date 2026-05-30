ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನಾ ತೊಡಕು

ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ವೈಟ್‌ ಟಾಪಿಂಗ್, ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 29 ಮೇ 2026, 23:30 IST
ಶ್ರೀನಿವಾಸನಗರ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ಸ್ಥಿತಿ
80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ ರಾಶಿ ಹಾಕಿರುವುದು
ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ದು ಸಂಚಾರ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
-ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಗರ
ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಬಂದರೆ ದೂಳು ಮಳೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿನ ನಡುವೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಬೇಕು
-ಸುಕುಮಾರ್, ವಿದ್ಯಾಪೀಠ
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ–ವಹಿವಾಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಓಡಾಡಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
-ಸುಮಿತ್ರಾ, ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ವ್ಯಾಪಾರಿ
bengaluruRoad problemwhite toppingWhite Tapping RoadGBA

