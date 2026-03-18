ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೋಷಣೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ಆರೋಪ

'ಬೆಂಗಳೂರು:' ... 'ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.