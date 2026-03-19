ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಅದಾಲತ್‌ ನಾಳೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ವಿವಿಧ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ 11ರ ವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಾಯವ್ಯ–2 ಉಪವಿಭಾಗದ ಅದಾಲತ್ ಪೀಣ್ಯ 2ನೇ ಹಂತ, ವಾಯುವ್ಯ–4 ಅದಾಲತ್ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಕೇಂದ್ರ 1–2ರ ಅದಾಲತ್ ಫ್ರೇಜರ್ಟೌನ್, ಈಶಾನ್ಯ 2ರ ಅದಾಲತ್ ಸದಾಶಿವನಗರ, ಉತ್ತರ 1–2ರ ಅದಾಲತ್ ಆರ್ಟಿ ನಗರ, ಉತ್ತರ 2–2 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ದಕ್ಷಿಣ 1–2 ಕೋಡಿಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ದಕ್ಷಿಣ 2–2 ಬೇಗೂರು, ನೈರುತ್ಯ–2 ವಿ.ವಿ ಪುರ, ನೈರುತ್ಯ–5 ಬನಶಂಕರಿ ಮೂರನೇ ಹಂತ, ಪೂರ್ವ 1–3 ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಪೂರ್ವ 2–3ರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅದಾಲತ್ ಕಲ್ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.