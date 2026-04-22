ಜಲಮಂಡಳಿ ಅದಾಲತ್‌ ನಾಳೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್ ಅನ್ನು ಏ.23ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಆಗ್ನೇಯ 3 ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಸಭೆ ಕೂಡ್ಲು ಜಿಎಲ್ ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಆಗ್ನೇಯ–6 ಬಿಟಿಎಂ 2ನೇ ಹಂತ, ಪಶ್ಚಿಮ 1–3 ರಾಜಾಜಿನಗರ, ವಾಯುವ್ಯ– 5 ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಎಂಇಐ ಲೇಔಟ್, ಉತ್ತರ 2–3 ಯಲಹಂಕ, ದಕ್ಷಿಣ 1–3 ಅಂಜನಾಪುರ, ನೈರುತ್ಯ 3 ಬಸವನಗುಡಿ, ನೈರುತ್ಯ 6 ಲಿಂಗಧೀರನಹಳ್ಳಿ, ಪೂರ್ವ ಉಪವಿಭಾಗ 2–4ರ ಅದಾಲತ್ ಕಸ್ತೂರಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ದೂರು ನೀಡಲು ಸಹಾಯವಾಣಿ 1916 ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-4-510788478</p>