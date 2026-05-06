ಜಲಮಂಡಳಿ ಅದಾಲತ್‌

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ವಿವಿಧ ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್ ಅನ್ನು ಮೇ 7ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪೂರ್ವ 1–1ರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಅದಾಲತ್ ಬಿಐಎಂಎಲ್ ಲೇಔಟ್ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪೂರ್ವ 2–1 ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ, ಆಗ್ನೇಯ–1 ಹಲಸೂರು, ಆಗ್ನೇಯ–4 ಎಚ್ಎಎಲ್ 2ನೇ ಹಂತ, ಪಶ್ಚಿಮ 1–1 ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಪಶ್ಚಿಮ 2–1 ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ವಾಯವ್ಯ–1 ಎಂಇಐ ಲೇಔಟ್, ಕೇಂದ್ರ 1–1 ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಈಶಾನ್ಯ–1 ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಉತ್ತರ 1–1 ಉಪವಿಭಾಗದ ಅದಾಲತ್ ಜಕ್ಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>1916ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. 8762228888 ಗೆವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೂ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260506-4-1468801857</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>