ಜಲಮಂಡಳಿಗೆ ಸಿಗದ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಕುರಿತು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಲಮಂಡಳಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಗ್ರೂಪ್ ಹೌಸ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಲಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವೇ ಮಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.</p>.<p>ಜಲಮಂಡಳಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಎಸ್ಟಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಖಾಸಗಿಯವರು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಎಸ್ಟಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಜೀವಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವಿವರ ಜಲಮಂಡಳಿ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿವರ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಶುರು: ಖಾಸಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಪಿ ಘಟಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿ ಸುವ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿ ಗುರುತಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 84 ಮತ್ತು 88ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 7ರ ಒಳಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಿಯಮಾವಳಿ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಡದ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ, ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನವರೇ ನೇರ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸೂಚನೆಯ ನಂತರವೂ ಕೆಲವು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿ.ಎಸ್.ದಲಾಯತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಘಟಕಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಜಲಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 29 ಸಾವಿರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಟಿಪಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಖಾಸಗಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮಲ್ಲೇ 1,450 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಎಸ್ಟಿಪಿ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖಾಸಗಿಯವರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಜಲಮಂಡಳಿಯವರು ಪತ್ರವನ್ನೂ ಕಳುಹಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-4-455892160</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>