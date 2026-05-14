ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಶುಲ್ಕ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಿ: ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ

'ಬೆಂಗಳೂರು': 'ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಕಾವೇರಿ 5ನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಸಭೆ ಕರೆದು ಶೀಘ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

'ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ 110 ಹಳ್ಳಿಗಳ 2.5 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಜಲ ಮಂಡಳಿ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ₹5,500 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಮುಗಿದು 2 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಲಮಂಡಳಿ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಲಾಗದೇ ಸಂಪರ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಲವ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವ ಹುನ್ನಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.