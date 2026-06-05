‘ಬಿ-–ಗ್ವಿನ್’ ಜಾಲ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಜಲಮಂಡಳಿ ಚಿಂತನೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಕ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್’ (ಬಿ–ಗ್ವಿನ್) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇದು ಜಲ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ವಲಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥ ವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ–ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳು, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರುವ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಆಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಜಲ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಜಲ ಭದ್ರತೆಯ ಮಾದರಿ ನಗರವಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ ವಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳಾದ ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ’ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಏನೇನು ಇರಲಿದೆ?: ‘ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರ’ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾವೀನ್ಯತಾ ಹಬ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸುಧಾರಿತ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಜಲಮಂಡಳಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ರಂಗದ ತಜ್ಞರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಯಧನ ಮತ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಜಲ ವಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೌಶಲವೃದ್ಧಿಗೂ ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿ, ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ: ‘ಹವಾಮಾನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧನಸಹಾಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ದಾನಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸ ಲಾಗುವುದು. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಧನ ಮತ್ತು ಲಾಭ-ಹಂಚಿಕೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಜಲ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ದತ್ತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ‘ಭವಿಷ್ಯದ ಜಲಸಂಸ್ಥೆ’ಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸ ಲಾಗುವುದು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-4-854625262</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>