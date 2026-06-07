<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈಜು ಕೇಂದ್ರ (ಎನ್ಎಸಿ) ಮತ್ತು ಬಸವನಗುಡಿ ಈಜು ಕೇಂದ್ರ (ಬಿಎಸಿ) ತಂಡಗಳು ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಎನ್ಆರ್ಜೆ ರಾಜ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಪೋಲೊ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡವು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಈಜು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೂಟದ ಪುರುಷರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂಡವು 18–9ರಿಂದ ಸ್ವಿಮ್ಲೈಫ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿ ತಂಡವು 14–9ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪಿ. ಶಿರೋಳೆ, ದರ್ಶನ್ ಸಿ, ಹರ್ಷಿತ್ ಬಿ, ಚಿನ್ಮಯ್ ಪೈ, ಚಾರುವರ್ಧನ್ ಎಸ್.ಆರ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಧ್ಯಾನ್ ಆರ್. ನಾಯ್ಡು, ಐರೇಶ್ ಶೆಣೈ, ಇನೇಶ್ ಶೆಣೈ, ಎ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕೃಷ್ಣ, ಎಂ. ಭೂಷಿತ್ ಸಿ. ಗೌಡ, ಸುದೀಕ್ಷ್ ದೀಪಕ್, ಇಶಾನ್ ಶೆಣೈ, ನಿಹಾರ್ ರಾಜೇಶ್, ಕ್ರಿಶಲ್ ಅಕ್ಷಿತ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿ 24–12ರಿಂದ ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ಸ್ 17–7ರಿಂದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬಸವನಗುಡಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೋಷಿಣಿ ಎಸ್, ಲಾವಣ್ಯಾ ಯೋಗೇಶ್, ಮಾನ್ಯಾ ಆರ್, ಇಶಾನಿ ಕಿರಣ್, ಸಿಂಚನಾ ಸಿ.ಪಿ, ಧೃತಿ ಡಿ.ಕೆ, ಉರ್ವಿ ಪೋತಿಸ್, ಪ್ರಚೇತಾ ಆರ್. ರಾವ್, ಜಾಹ್ನವಿ ಎಲ್. ಗೌಡ, ಪರಿಣಿತಾ ಗೌಡ, ಕನಿಷ್ಕಾ ಚೌಧರಿ, ಮೌಲ್ಯ ಎಚ್, ಗೌರಿ ತೇಜಸ್, ಧೃತಿ ಎನ್. ಮುಲೈ, ವಿಭಾ ಎಸ್. ಭಟ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಲೈಫ್ನ ವಿಶ್ರುತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ‘ಉತ್ತಮ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್’, ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂಡದ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಿ. ‘ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ’ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ತಂಡದ ಪ್ರವ್ದಾ ಮಾಲತೇಶ್ ‘ಉತ್ತಮ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್’, ಪ್ರಚೇತಾ ಆರ್. ರಾವ್ ‘ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿ’ ಗೌರವ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-51-984531880</p>