ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೊಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಬಿದ್ದು ಮಹಿಳೆ ಸಾವು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆ ಟೆರೆಸ್ನಿಂದ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಮಹಿಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. </p>.<p>ಘಟನೆಗೆ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಾಯಿ (57) ಮೃತರು. ಅವರ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಾಯಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಜಿಬಿಎಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟು, ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸದ ಕಾರಣ ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಾಯಿ ಅವರು ಜೂನ್ 18ರಂದು ಮನೆಯ ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ನೆಲ ಒರೆಸುವ ಮಾಪ್ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೆರೆಸ್ನ ಕೊಠಡಿಯ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಭಾರಕ್ಕೆ ಶೀಟ್ ತುಂಡಾಗಿ, ಟೆರೆಸ್ನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಬಿಎಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪತ್ನಿಯು ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ, ಶೀಟ್ ಮುರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು?’ ಎಂದು ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಾಯಿ ಪತಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗರಾವ್ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>