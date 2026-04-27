ಯುವ ನಾಯಕತ್ವ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಯುವ ನಾಯಕತ್ವ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ನ 45ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ, ಭೂತಾನ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ (ಬಿಐಎಂಎಸ್ಟಿಇಸಿ) ಯುವ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಯುವ ನಾಯಕತ್ವ ಬೆಳೆಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಯುವ ನಾಯಕರು ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು' ಎಂದರು.